사진 = 31기 순자 인스타그램
사진 = 31기 순자 인스타그램
'나는 솔로' 31기 순자가 아이보리 톤의 스타일링을 선보였다.

31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "선선한 가을 시즌에 데일리로 소장해야 할 리엘 마시멜로 니트 가디건을 소개해요 🤍"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 31기 순자는 아이보리 컬러의 니트 가디건과 화이트 롱스커트를 입고 소파에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 가디건 전면에 입체적인 플라워 장식이 더해져 있으며 손등까지 내려오는 긴 소매와 자연스럽게 떨어지는 롱스커트가 부드러운 실루엣을 만든다. 어깨 아래까지 내려오는 단정한 헤어와 얼굴을 비추는 햇빛도 함께 담겼다.
사진 = 31기 순자 인스타그램
사진 = 31기 순자 인스타그램
이어진 사진에서 31기 순자는 같은 니트 가디건을 입고 거울 앞에 서서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 이 사진에서는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 휴대전화로 얼굴 일부를 가린 채 거울을 바라보는 모습이 담겼다. 뒤편에는 소파와 테이블, 두 개의 음료가 놓여 있어 밝은 색감의 실내 풍경까지 한 화면에 들어왔다.
사진 = 31기 순자 인스타그램
사진 = 31기 순자 인스타그램
또 다른 사진에서 31기 순자는 짙은 색 문 앞에 서서 미소를 짓고 있다. 니트 가디건의 플라워 장식과 버튼 디테일이 한층 선명하게 드러나며, 화이트 롱스커트 옆으로 묶인 리본도 눈에 띈다. 한 손을 유리 상판 가장자리에 가볍게 올린 자세와 짧게 정돈된 헤어스타일이 함께 담겼다.
사진 = 31기 순자 인스타그램
사진 = 31기 순자 인스타그램
마지막 사진에서 31기 순자는 야외의 긴 벤치에 앉아 다리를 가지런히 모은 채 옆을 바라보고 있다. 같은 아이보리 니트와 화이트 롱스커트에 베이지 컬러의 앵클부츠를 매치했으며 이번에는 긴 머리를 양쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 내려뜨렸다. 뒤편의 계단과 창문, 조명 아래로 뻗은 나뭇가지와 바닥에 떨어진 낙엽까지 함께 담겨 가을 풍경을 더했다.

이를 본 팬들은 "하얀색은 찰떡이에요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "정말 잘 어울리세요", "오늘도 존예", "청순그잡채" 등의 댓글을 달았다.

앞서 순자는 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.

한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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