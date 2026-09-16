사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 아이보리 톤의 스타일링을 선보였다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "선선한 가을 시즌에 데일리로 소장해야 할 리엘 마시멜로 니트 가디건을 소개해요 🤍"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 아이보리 컬러의 니트 가디건과 화이트 롱스커트를 입고 소파에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 가디건 전면에 입체적인 플라워 장식이 더해져 있으며 손등까지 내려오는 긴 소매와 자연스럽게 떨어지는 롱스커트가 부드러운 실루엣을 만든다. 어깨 아래까지 내려오는 단정한 헤어와 얼굴을 비추는 햇빛도 함께 담겼다.이어진 사진에서 31기 순자는 같은 니트 가디건을 입고 거울 앞에 서서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 이 사진에서는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 휴대전화로 얼굴 일부를 가린 채 거울을 바라보는 모습이 담겼다. 뒤편에는 소파와 테이블, 두 개의 음료가 놓여 있어 밝은 색감의 실내 풍경까지 한 화면에 들어왔다.또 다른 사진에서 31기 순자는 짙은 색 문 앞에 서서 미소를 짓고 있다. 니트 가디건의 플라워 장식과 버튼 디테일이 한층 선명하게 드러나며, 화이트 롱스커트 옆으로 묶인 리본도 눈에 띈다. 한 손을 유리 상판 가장자리에 가볍게 올린 자세와 짧게 정돈된 헤어스타일이 함께 담겼다.마지막 사진에서 31기 순자는 야외의 긴 벤치에 앉아 다리를 가지런히 모은 채 옆을 바라보고 있다. 같은 아이보리 니트와 화이트 롱스커트에 베이지 컬러의 앵클부츠를 매치했으며 이번에는 긴 머리를 양쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 내려뜨렸다. 뒤편의 계단과 창문, 조명 아래로 뻗은 나뭇가지와 바닥에 떨어진 낙엽까지 함께 담겨 가을 풍경을 더했다.이를 본 팬들은 "하얀색은 찰떡이에요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "정말 잘 어울리세요", "오늘도 존예", "청순그잡채" 등의 댓글을 달았다.앞서 순자는 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr