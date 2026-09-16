사진 =정현규 인스타그램

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사진 =정현규 인스타그램

사진 =정현규 인스타그램

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인플루언서 정현규가 학교 축제를 즐기는 자연스러운 모습을 공개했다.정현규는 최근 자신의 인스타그램에 "서울대 축제도 재밌어 졌다~ 오랜만에 학교~ 🐥🐤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정현규는 산과 나무가 둘러싼 잔디밭에서 커다란 노란색 캐릭터 옆에 서서 카메라를 바라보고 있다. 흰색 반소매 티셔츠에 검은색 와이드 팬츠와 흰색 운동화를 매치했으며 한 손으로 브이 포즈를 취한 채 미소를 지었다. 해가 진 하늘 아래 조명이 길게 이어지고 흰색 천막과 사람들이 함께 담겼다.이어진 사진에서 정현규는 노란색 캐릭터 쪽으로 몸을 기울여 한 손을 머리 위에 올리고 얼굴을 바라보고 있다. 다른 손은 등 뒤로 보낸 채 허리를 숙였으며, 캐릭터와 마주한 정현규의 옆모습과 편안한 옷차림이 한 화면에 담겼다.또 다른 사진에서 정현규는 야외 테이블에 앉아 꼬치에 꽂힌 음식을 한 손에 들고 카메라를 바라보고 있다. 테이블에는 소스가 뿌려진 음식과 작은 튀김류가 나뉘어 담긴 용기, 여러 개의 나무 꼬치와 빨간색 콜라 캔이 놓여 있다. 뒤편으로는 여러 푸드트럭과 줄을 선 사람들이 이어져 있으며 정현규의 흰색 티셔츠와 검은 머리가 가까운 거리에서 또렷하게 보인다.이어 공개된 사진에서 정현규는 같은 테이블에 앉아 작은 튀김을 꽂은 꼬치를 얼굴 가까이 들어 올렸다. 팔을 테이블 위에 편하게 올린 채 정면을 바라보고 있으며 앞선 사진보다 얼굴과 상반신이 크게 담겨 단정하게 내려온 앞머리와 옅은 미소가 눈에 들어온다.마지막 사진에서 정현규는 흰색 티셔츠에 검은색 백팩을 한쪽 어깨에 멘 채 실내에서 셀카를 남겼다. 얼굴 옆으로 손가락을 펼쳐 포즈를 취하고 카메라를 바라보고 있으며 가까운 구도로 정현규의 얼굴과 자연스럽게 내려온 헤어스타일이 담겼다.앞서 정현규는 배우 이유비의 유튜브 채널에 출연하며 화보 촬영 중인 근황을 전한 바 있다. 당시 정현규는 해당 화보 촬영 이후 새로운 활동 준비에 박차를 가하고 있다고 알려져 기대감을 높였다.한편 1998년생으로 정현규는 28세로 서울대 체육교육과 출신이다. 정현규는 '환승연애2'에 출연해 성해은과 최종 커플로 매치됐으나 결별설에 휩싸였고 현재까지 교제 여부에 대한 공식 입장을 아끼고 있다.이후 정현규는 넷플릭스 '데블스 플랜2'에 참가해 우승을 차지했다. 그러나 당시 게임 과정에서 무례한 발언을 해 시청자들의 비난을 사기도 했다. 정현규는 종영 인터뷰를 통해 "저는 우승을 위해서 진심으로 임했고 그 과정에서 여러 사람들과 시청자들에게 불편함을 드린 것 같다"고 고개 숙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr