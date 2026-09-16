사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 소품을 둘러보고 거울 셀카를 남긴 자연스러운 모습을 공개했다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 "☺️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 블루 그레이 컬러의 반소매 티셔츠를 입고 진열대 앞에 서서 엽서와 카드 형태의 소품들을 살펴보고 있다. 한 손을 진열대 가까이 가져간 채 시선을 아래로 향하고 있으며 이마를 덮은 검은 머리와 편안한 옷차림이 자연스럽게 어우러진다. 주변에는 액자와 인쇄물, 여러 종류의 소품이 빼곡하게 놓여 있다.이어진 사진에서 변우석은 수박과 딸기 등 알록달록한 그림이 그려진 소품 앞에 가까이 다가가 손을 뻗고 있다. 살짝 올라간 입꼬리와 함께 볼에 보조개가 선명하게 드러났으며 앞머리를 자연스럽게 내린 모습도 가까이 포착됐다. 창가를 따라 이어진 진열대와 다양한 그림의 소품이 변우석의 모습과 함께 화면을 채웠다.또 다른 사진에서 변우석은 짙은 색 챙과 커다란 'B'가 새겨진 밝은 컬러의 모자를 쓰고 전신 거울 앞에서 휴대전화로 사진을 찍고 있다. 블루 그레이 티셔츠에 브라운 계열의 넉넉한 팬츠를 매치했으며 한 손으로 휴대전화를 들어 거울을 바라보는 편안한 자세를 취했다. 거울 너머로는 책과 문구류를 비롯한 여러 소품이 놓인 진열 공간이 함께 담겼다.마지막 사진에서 변우석은 같은 모자를 깊게 눌러쓴 채 얼굴을 거울 가까이 가져가 셀카를 남겼다. 화면 한쪽에는 모자 아래로 드러난 변우석의 눈과 옅은 미소가 크게 잡혔고, 거울 속 뒷모습에서는 휴대전화를 높이 들어 사진을 찍는 자세까지 동시에 보인다. 티셔츠 뒷면의 프린트와 브라운 팬츠도 함께 드러나 앞선 사진과는 또 다른 구도로 옷차림을 확인할 수 있다.이를 본 팬들은 "힝 예쁜아", "내심장", "CUTE", "와 귀여워요", "완전 잘생겼다", "오빠가 왔네" 등의 댓글을 달았다.앞서 변우석은 지난 5월 서울 용산구 '한남더힐' 235㎡ 1가구를 매입했으며 잔금을 치르며 소유권 이전을 마쳤다. 등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않았다. 2011년 옛 단국대 부지에 준공된 한남더힐(총 600가구)은 재계 총수들과 정·재계 인사, 저명 연예인들이 대거 거주하는 국내 대표 초고가 아파트다. 대형 면적을 중심으로 100억 원을 넘어서는 거래가 지속되고 있으며 지난해 5월에는 전용 332㎡ 복층형 가구가 190억 원에 거래되며 단지 최고가를 경신했다.한편 변우석은 1991년생으로 35세이며 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다. '나 혼자만 레벨업'은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 '헌터' 중에서도 최약체로 불리는 'E급 헌터' 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 '최강 헌터'로 레벨업하는 이야기를 담은 액션 판타지물이다. 글로벌 흥행을 기록한 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr