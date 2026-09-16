배우 김유정이 영화 '부활남: 더 레드'에 특별출연했다. / 사진=텐아시아DB

16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 영화 '부활남: 더 레드' 언론시사회가 열렸다. 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백종열 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 김유정이 영화 '부활남: 더 레드'에 특별출연했다.16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 영화 '부활남: 더 레드' 언론시사회가 열렸다. 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백종열 감독이 참석했다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.이날 공개된 영화에는 김유정을 비롯해 정준원, 이동휘 등이 깜짝 출연해 반가움을 더했다. 특히 김유정은 짧은 등장에도 강한 존재감을 남겼다.백종열 감독은 김유정을 특별출연으로 캐스팅한 이유에 대해 "무언가 이 이야기가 남아 있다는 인상을 주고 싶었다. 그만큼 강한 인상을 줄 수 있는 배우가 필요했다"고 말했다. 이어 "김유정 배우라면 정확하게 그 목적을 달성할 수 있을 거라고 생각해 캐스팅했다"며 "그런 부분에서는 성공하지 않았나 싶다"고 덧붙였다.'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr