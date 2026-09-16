16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 영화 '부활남: 더 레드' 언론시사회가 열렸다. 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백종열 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 영화 '부활남: 더 레드' 언론시사회가 열렸다. 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백종열 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 구교환과 김시아가 현실 남매 같은 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 영화 '부활남: 더 레드' 언론시사회가 열렸다. 현장에는 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아와 백종열 감독이 참석했다.'부활남: 더 레드'(감독 백종열)는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.극 중 구교환과 김시아는 남매로 호흡을 맞췄다. 이날 두 사람은 실제 남매처럼 자연스러웠다는 평가에 촬영장 밖에서도 친밀하게 지냈다고 입을 모았다.구교환은 "시아 배우가 그렇게 대해줬다. 카메라가 돌아가지 않을 때도 친밀하게 대해줬고 잘 놀아줬다"며 "지금도 너무 감사하게 생각하고 있다"고 말했다.실제로는 오빠가 없다는 김시아는 자신만의 현실 남매 호흡에 대해 "남동생이 한 명 있다. 그래서 연기할 때 구교환 선배님을 남동생이라고 생각하고 연기했다"며 "그래서 현실 남매 같은 케미가 잘 나온 것 같다"며 웃어보였다. 이어 "현장에서는 너무나도 대선배님이지만 항상 장난도 많이 쳐주시고 간식도 나눠 먹었다. 실제로 많이 가까워졌다"며 "그런 관계가 작품에도 잘 드러난 것 같아 구교환 선배님께 감사드린다"고 덧붙였다.'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr