배우 황정음이 아버지와 함께 안과를 방문했다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 캡처

배우 황정음이 안과 검진 결과 정상 소견을 받았다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 캡처

배우 황정음이 인생의 산전수전을 겪은 후 시력 저하와 탈모를 겪었다고 고백했다.16일 유튜브 채널 '황정음'에는 '72세 아빠와 데이트한 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 눈 수술을 받은 아버지와 함께 경과를 확인하기 위해 병원을 찾은 황정음의 모습이 담겼다.황정음은 "아버지가 오른쪽 눈을 다치셔서 수술을 받았다. 왼쪽 눈은 녹내장인 상태"라며 아버지의 건강 상태를 전했다. 이어 "아버지가 검진을 올 때마다 나도 같이 검진하려고 하고 있다"고 말했다.자신의 시력에도 변화가 생겼다고 털어놨다. 그는 "아들을 낳고 시력이 쭉 떨어졌다. 인생의 산전수전 공중전을 겪으면서 시력도 나빠지고 있다. 요즘에는 머리도 많이 빠진다"고 설명했다.병원에 도착한 황정음은 아버지와 함께 검사를 진행했다. 특별한 안과 질환이 없다는 진단을 받은 황정음은 안도감을 내비쳤다.한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 이영돈과 결혼해 두 아들을 얻었으나 4년 만에 이혼했다. 이후 황정음은 자신이 운영하던 1인 기획사의 자금 43억여원을 횡령해 가상화폐 투자 등에 사용한 혐의로 기소됐으며, 지난해 9월 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr