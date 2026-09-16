김연경이 '신인감독 김연경2'로 돌아온다. / 사진=텐아시아DB

김연경이 '신인감독 김연경2'로 돌아온다. / 사진제공=MBC

'신인감독 김연경'이 최고 시청률 5.2%를 기록한 시즌1에 이어 시즌2로 돌아온다.다음 달 11일 첫 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2'는 감독 김연경과 '필승 원더독스'의 새로운 도전을 담는다. 시즌1은 마지막 회에서 자체 최고 시청률 5.2%를 기록하며 종영했다.16일 공개된 2차 포스터에는 '필승 원더독스' 선수들 가운데 서 있는 김연경의 모습이 담겼다. 시즌1에서 처음 감독을 맡았던 김연경은 이번 시즌 '신인감독'이 아닌 '경력감독'으로 선수들을 이끈다.포스터에는 '원더 저 너머로'라는 문구가 담겼다. 시즌1에서 팀을 창단하고 선수들과 호흡을 맞췄던 김연경은 한 단계 높아진 목표를 두고 새로운 시즌을 시작한다.이번 시즌에는 더욱 강한 상대들과의 경기가 예고됐다. 선수 시절 국내외 무대에서 활약했던 김연경이 감독으로서 어떤 전략을 보여줄지가 주요 관전 포인트다.'필승 원더독스'의 새로운 선수 구성은 아직 공개되지 않았다. 김연경과 함께 시즌2를 이끌 선수들의 정체는 추후 공개될 예정이다.'신인감독 김연경2'는 10월 11일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr