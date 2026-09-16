'31세' 권은비, 땋은 머리에 미모 제대로네…말 그대로 '꿈속 공주' 자태

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 레이스 의상과 땋은 헤어스타일로 색다른 비주얼을 공개했다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "🤍🩵🤍🩵데쟈데쟈2주챠🩵🤍🩵🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권은비는 밝은 벽을 배경으로 몸을 살짝 기울인 채 카메라를 올려다보고 있다. 브라운 컬러의 머리를 정수리부터 둥글게 땋아 올렸으며 얼굴 양옆으로 가느다란 머리카락을 내려 부드러운 곡선을 만들었다. 하늘색 끈과 화이트 레이스가 겹쳐진 민소매 의상에 작은 펜던트 목걸이를 착용했고 핑크빛 볼과 반짝이는 입술이 가까운 구도에서 또렷하게 담겼다.이어진 사진에서 권은비는 몸을 돌린 채 어깨 너머로 카메라를 바라보고 있다. 땋아 올린 머리와 길게 내려온 옆머리가 측면에서 선명하게 드러나며, 하늘색과 화이트가 섞인 레이스 의상은 가느다란 어깨끈과 등 부분의 디자인까지 함께 보인다. 한쪽 어깨에는 작은 밴드가 붙어 있어 꾸미지 않은 디테일까지 그대로 사진에 담겼다.또 다른 사진에서 권은비는 흰색의 폭신한 헤어밴드를 착용하고 얼굴을 가까이 담았다. 앞선 사진과 달리 굵게 땋은 머리를 한쪽 어깨 앞으로 길게 내렸으며 핑크빛 아이 메이크업과 볼, 촉촉하게 표현된 입술이 클로즈업된 얼굴과 어우러진다. 어깨와 쇄골 부근에는 미세한 반짝임이 더해져 있고 화이트 끈이 보이는 의상까지 화면 아래쪽에 자연스럽게 이어진다.마지막 사진에서 권은비는 커다란 흰색 쿠션에 기대앉아 정면으로 카메라를 바라보고 있다. 리본처럼 묶인 흰색 헤어밴드 아래로 브라운 컬러의 긴 땋은 머리가 한쪽 어깨를 따라 내려오며 가느다란 끈과 레이스 장식이 더해진 밝은 색상의 민소매 의상을 입었다. 부드럽게 번진 듯한 화면 속에서 권은비의 얼굴과 길게 땋은 머리가 중심을 채운다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "꿈속의 공쥬", "너무 귀여워요", "늘 좋아요" 등의 댓글을 달았다.앞서 권은비는 자신의 유튜브 채널 '권은비권응비궈는비궈눈비'를 통해 컴백을 일주일 앞두고 운동과 피부 관리, 식단 등을 병행하는 과정을 담은 바 있다. 영상 속에는 권은비가 피부과를 찾아 리프팅 시술에 나섰으며 시술을 마친 후에는 "확실히 효과가 있다"며 만족감을 보였다.또한 권은비는새 디지털 싱글 '데자부'를 발매했다. 이번 신보는 약 1년 4개월 만에 선보이는 신곡이자 RBW로 소속사를 이적한 후 처음 발표하는 앨범이다.한편 1995년생인 권은비는 31세로 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr