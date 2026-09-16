사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

에스파 윈터가 긴 금발과 화려한 액세서리를 더한 모습으로 시선을 사로잡았다.윈터는 최근 자신의 인스타그램에 "🙂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윈터는 얼굴을 가득 채우는 긴 금발을 늘어뜨린 채 옆으로 시선을 향하고 있다. 이마를 덮은 촘촘한 골드 비즈 장식과 여러 겹으로 겹쳐 착용한 골드 목걸이가 블랙 의상과 대비를 이루며, 눈가를 강조한 메이크업과 윤기가 도는 입술까지 가까운 거리에서 선명하게 담겼다.이어진 사진에서 윈터는 허리까지 길게 내려오는 금발을 양쪽으로 펼친 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 블랙 크롭톱과 하의를 맞춰 입어 허리선을 드러냈으며 목에는 길이와 장식이 서로 다른 골드 목걸이를 여러 개 겹쳐 착용했다. 커다란 십자가 형태의 장식이 허리 아래까지 내려오고, 한 손으로 머리카락 끝을 잡은 모습에서는 민트 컬러의 긴 네일도 눈에 띈다.또 다른 사진에서 윈터는 카메라 가까이 얼굴과 상반신을 담아 금발 사이로 정면을 응시하고 있다. 이마를 감싼 골드 비즈 장식 아래로 길게 뻗은 속눈썹과 눈매가 드러나며 가슴 앞으로 겹겹이 내려온 체인과 원형 펜던트, 사각 장식이 블랙 크롭톱 위에서 화려하게 빛난다. 길게 뻗은 금발이 양쪽 어깨와 가슴을 덮으면서 액세서리 사이사이로 자연스럽게 흘러내린다.마지막 사진에서 윈터는 고개를 한쪽으로 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 곧게 내려오는 금발이 허리까지 이어지고 이마를 덮은 비즈 장식과 여러 겹의 골드 목걸이가 앞선 사진과 같은 스타일링을 완성한다. 블랙 크롭톱 아래로 길게 내려온 대형 십자가 장식까지 화면에 담기며 블랙과 골드의 대비가 뚜렷하게 드러난다.한편 2001년생으로 25세인 윈터가 속한 에스파는 미국 시카고 그랜트 파크에서 열린 '롤라팔루자 시카고' 무대에 올라 글로벌 팬들을 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr