'보스의 노골적 취향' 대본리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=MBN

'보스의 노골적 취향' 대본리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=MBN

배우 성훈이 새 드라마 '보스의 노골적 취향'으로 안방극장에 복귀한다.오는 11월 첫 방송되는 MBN 새 드라마 '보스의 노골적 취향' 측이 성훈을 비롯한 출연진의 대본리딩 현장을 공개했다.'보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 인생에 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 로맨스를 그린 작품이다.대본리딩에는 강솔 감독과 남지연 작가를 비롯해 성훈, 오세영, 이정신, 박정학, 조희봉, 이도엽, 김윤경, 이충주 등이 참석했다.성훈은 오예스엔터테인먼트 대표이자 AI 분야의 천재 권도혁 역을 맡았다. 권도혁은 사람보다 데이터를 신뢰하는 현실주의자로, 겉으로는 빈틈없는 모습을 보이지만 내면에는 상처를 지닌 인물이다. 성훈은 절제된 말투로 캐릭터의 냉철한 성격을 표현했다.오세영은 취업준비생이자 인디밴드 보컬 '수'로 활동하는 이은채를 연기한다. 대본리딩에서는 취업을 위해 고군분투하는 모습과 무대 위에서 노래하는 이은채의 서로 다른 모습을 오갔다.'보스의 노골적 취향'은 동명의 네이버 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. '딜리버리 맨', '여행을 대신해 드립니다'의 강솔 감독이 연출하고 '우리, 집', '그래서 나는 안티팬과 결혼했다'의 남지연 작가가 극본을 맡았다.한편 성훈은 MBC '나 혼자 산다'에 고정 출연하며 인지도를 높였으나 2022년 프로그램에서 하차했다. 같은 해 tvN '줄 서는 식당'에서는 고기를 집게로 집어 먹고 머리의 땀을 터는 행동으로 비위생 논란에 휩싸였다. 이후 방송 활동이 뜸했던 그는 최근 틱톡 공식 계정을 개설해 숏폼 콘텐츠를 선보이는 등 활동을 이어왔다.성훈이 출연하는 '보스의 노골적 취향'은 오는 11월 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr