배우 공효진이 드라마 촬영 후 근황을 전하고 있다. / 사진=공효진 SNS

사진=공효진 SNS

배우 공효진이 드라마 '유부녀 킬러' 종영 후 근황을 전했다.공효진은 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "왕피곤"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 공효진이 대형 실내에서 이너가 훤히 보이는 화이트 반소매 셔츠를 착용하고 있는 모습. 특히 그는 머리가 아프다는 듯 한 손을 이마에 대고 있어 눈길을 끌었다.이후 공효진은 전신샷 포즈를 취하면서 "졸려 죽겠는데 자꾸 서보래"라며 해탈한 듯 눈을 감고 있었다.한편 공효진은 최근까지 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연했다. 작품은 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 다뤘다.. 공효진은 극 중 딸을 둔 엄마이자 킬러 유보나 역으로 분했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr