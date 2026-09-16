배우 임시완을 '나의 유죄인간'에 캐스팅하기까지 무려 1년이 걸렸다는 비하인드가 공개됐다./사진=텐아시아DB

배우 임시완을 '나의 유죄인간'에 캐스팅하기까지 무려 1년이 걸렸다는 비하인드가 공개됐다./사진제공=tvN

배우 임시완을 '나의 유죄인간'에 캐스팅하기까지 무려 1년이 걸렸다는 비하인드가 공개됐다.16일 오후 서울 마포구 CJ ENM센터에서 tvN '크리에이터 톡 2026'이 열렸다. 현장에는 박상혁 CJ ENM 플랫폼사업 미디어 BU장을 비롯해 하반기 공개를 앞둔 작품의 창작진이 참석했다.tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간' 김호준 CP는 작품의 강점과 함께 임시완의 캐스팅 과정을 소개했다. '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 남장 여자 형사의 이야기를 그린 밀착 스릴 로맨스다. 임시완이 재벌 3세 역을 맡아 새로운 얼굴을 선보인다.김 CP는 "스릴러와 로맨스는 화학적 결합이 어렵다고 생각하기 쉽지만, 두 장르가 유기적으로 잘 결합했다"며 "하나의 이야기를 따라가면서도 복합적인 매력을 느낄 수 있다. 중반 이후에도 보여줄 것이 많아 제작하는 입장에서는 무기가 많은 작품"이라고 자신했다.김 CP는 "장르물은 연출이 잘 보이고 로맨틱 코미디는 배우가 잘 보이는 특성이 있다"며 "설정 자체가 독특한 만큼 캐스팅의 허들도 높았다"고 설명했다. 이어 "배우에게 도전할 만한 동기를 주고 마음껏 뛰어놀 수 있는 판을 만들어준다면 높은 시너지가 날 거라고 생각했다"고 덧붙였다.임시완을 선택한 이유도 밝혔다. 김 CP는 그가 그동안 여러 장르물에서 활약해온 점을 언급하며 "이번 작품을 통해 본격적인 로맨스의 가능성을 보여줄 수 있을 거라고 생각했다"고 말했다. 실제 출연이 성사되기까지는 약 1년이 걸렸다. 김 CP는 "'잘생쁨'을 가진 캐릭터라 도전해보면 어떻겠냐고 제안했는데 경계심 많은 고양이처럼 대하더라"며 "여러 우여곡절 끝에 캐스팅하는 데 1년 정도 걸렸다"고 털어놨다.제작진이 임시완에게 강조한 것은 기존 작품에서 볼 수 없었던 새로운 로맨스 캐릭터였다. 김 CP는 임시완에게 "어디서도 본 적 없는 로맨스 캐릭터 하나를 만들어보자"고 제안했다며 "익숙하지 않지만 정말 빠져들게 되는 새로운 캐릭터를 만날 수 있을 것"이라고 기대감을 높였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr