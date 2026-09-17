‘우리들의 발라드2’ 3차 티저 영상이 공개됐다./사진제공=SBS

‘우리들의 발라드2’ 3차 티저 영상이 공개됐다./사진제공=SBS

‘우리들의 발라드2’가 3차 티저 영상을 통해 시즌1 평균 연령 18.2세보다 더 어려진 평균 연령 17.9세 참가자들의 무대 현장을 공개했다.오는 10월 5일 오후 10시 첫 방송되는 SBS ‘우리들의 발라드2’에서는 새로운 탑백귀 대표 문근영, 주우재, 로이킴의 합류를 비롯해 이전 시즌보다 더욱 어려진 평균 연령 17.9세 참가자들의 색다른 발라드 무대를 예고한다.공개된 3차 티저 영상에서는 탑백귀 대표단이 ‘우리들의 발라드2’에 도전장을 내민 참가자들의 무대에 열광하는 모습이 담겼다.전국 각지에서 모인 참가자들의 파격적인 스펙이 탑백귀 대표단을 놀라게 한다. 군복을 입은 군인부터 벌써 팬클럽을 결성한 참가자, 버클리 입학을 미룬 참가자까지 등장하는 것. 심지어 영국 국왕이 반한 참가자의 등장에 전현무는 그 분과의 에피소드에 대해 물어본다.기막힌 무대들도 이어진다. 16세라는 어린 나이에 한 번, 참가자의 감성 짙은 무대에 또 한 번 놀란 탑백귀 대표단은 입을 다물지 못한 채 무대를 감상한다. “충격을 넘어 약간 서늘하기까지 했다”는 정재형에 이어 정승환은 “‘이렇게 노래하면 안되지 않나’라는 생각까지 들었다”며 탄성을 내뱉는다.나이가 믿기지 않는 감수성 짙은 무대에 탑백귀들 사이에서는 연신 감탄과 눈물을 쏟아내며 기립박수를 쳐 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr