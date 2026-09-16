사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 치앙마이에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "너무 여유롭고 좋았던 치앙마이 카페"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 넓은 잔디밭에 놓인 의자에 앉아 두 손으로 흰색 잔을 들고 바라보고 있다. 앞머리를 자연스럽게 내려 묶은 헤어스타일에 단추가 길게 이어진 블랙 민소매 롱 원피스를 입었으며 다리를 살짝 포갠 자세로 앉아 있는 모습 뒤로 커다란 나무와 푸른 잔디가 펼쳐져 있다.이어진 사진에서 29기 옥순은 분홍색 벽 앞에 서서 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 같은 블랙 원피스에 커다란 짜임 숄더백을 어깨에 걸쳤으며 두 손에는 흰색 꽃을 들고 있다. 머리 위로 늘어진 초록 잎과 분홍색 꽃이 벽면과 함께 화면을 채우며 옥순의 모습과 자연스럽게 어우러진다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 창가에 놓인 의자에 앉아 양팔을 들어 올린 채 머리를 정리하고 있다. 옆모습으로 담긴 얼굴과 목선이 또렷하게 드러나며 한쪽 머리에는 금색 장식의 헤어핀이 꽂혀 있다. 창밖으로는 넓은 잔디와 나무가 보이고 블랙 원피스의 단추 장식도 측면 구도에서 선명하게 눈에 들어온다.마지막 사진에서 29기 옥순은 흰색 민소매 상의와 브라운 롱스커트로 옷을 바꿔 입고 커다란 짜임 숄더백을 멘 채 두 마리 고양이 곁에 앉아 있다. 무릎을 굽혀 몸을 낮춘 옥순은 한쪽 고양이의 머리에 손을 내밀고 있으며 주변을 빼곡하게 채운 커다란 초록 잎 사이에서 웃고 있는 모습이 담겼다.이를 본 팬들은 "치앙마이 경치는 정말 좋아요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "우기라던데", "치앙마이좋아", "원피스 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 1989년생 간호사로 29기 당시 '인기녀'로 거듭난 후 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr