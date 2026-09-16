사진=JTBC '사건반장' 유튜브 영상 캡처

사진=JTBC '사건반장' 유튜브 영상 캡처

자신을 SBS 공채 개그맨 출신이라고 밝힌 남성이 주점에서 난동을 부리고 술값 결제를 거부했다는 주장이 제기됐다.15일 방송된 JTBC '사건반장'은 지난 2일 서울 마포구의 한 주점에서 벌어진 사건을 다뤘다. 이날 방송에서는 남성 A씨가 직원들에게 폭언하고 맥주잔을 바닥에 던지는 모습이 담긴 CCTV 영상이 공개됐다.방송에 따르면 A씨는 지인과 함께 해당 주점을 찾아 맥주와 위스키를 주문했다. 이후 가게에 들어온 외국인 손님이 이들과 대화를 나눈 뒤 악수를 건네자 A씨의 지인은 "왜 만지느냐"며 시비를 걸었다.직원들은 양측의 충돌을 막고 외국인 손님을 가게 밖으로 내보냈다. 그러나 A씨 일행은 직원들이 외국인의 편을 들었다며 항의하기 시작했다.A씨는 "왜 한국 사람이 외국인 편을 드느냐", "너희를 망하게 하겠다"며 고성을 질렀다. 이어 자신의 이름을 밝히며 "나 SBS 공채 개그맨이다"고 주장했고, 들고 있던 맥주잔을 바닥에 던져 깨뜨리기도 했다.술값을 둘러싼 실랑이도 벌어졌다. A씨 일행은 맥주 4잔과 위스키 1잔을 주문했으나 사장이 깨진 술병과 잔을 치웠다는 이유로 결제를 거부한 것으로 알려졌다.현장에 출동한 경찰은 상황을 정리한 뒤 술값은 민사소송을 통해 받아야 할 것으로 보인다고 안내하고 이들을 귀가 조치한 것으로 전해졌다.방송 당시 실시간 채팅창에는 A씨의 신원을 추측하는 댓글이 이어졌다. 박지훈 변호사는 "우리가 말하지도 않았는데 아시는 분들이 몇몇 계신다"고 말하기도 했다.이후 온라인 커뮤니티에서도 A씨의 신상을 특정하려는 움직임이 확산하고 있다. 다만 A씨가 실제 공채 개그맨 출신인지는 확인되지 않았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr