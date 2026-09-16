노재원이 선배 변요한, 현빈을 향한 애정과 존경심을 표했다. / 사진=텐아시아DB

배우 노재원이 굵직한 대작들을 거치며 함께 호흡을 맞춘 선배들을 향한 존경심과 함께 유쾌한 자기관리 각오를 전했다.지난 14일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희, 이하 '타짜4')의 주연 배우 노재원을 만났다.노재원은 '타짜4'에 주연을 맡았을 뿐 아니라, 최근 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌과 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아' 등 글로벌 대작에 연이어 참여하며 대중들에게 얼굴을 각인했다. 하지만 노재원은 여전히 자신을 "아직도 신인"이라고 낮췄다.이어 "현장에서 만나는 선배님들에 비하면 저는 완전 신인"이라며 "운 좋게 대작들에 참여했지만, 그건 그 당시의 나일 뿐이고 작품을 할 때마다 늘 다시 시작하는 기분, 연기를 처음하는 기분"이라고 털어놨다. 또한 "대작들을 했다고 연기력이 느는 것도 아니다. 지금 하는 작품이 내 전ㅂ라고 생각하고 다시 시작하는 마음으로 하고 있다. 그래서 여전히 뚝딱거리기도 한다"고 말했다.'타짜4'의 변요한, '메이드 인 코리아'에서 호흡을 맞춘 현빈까지 '최고'로 꼽히는 선배들과 연이어 작업하며 많은 배움도 얻었다. 노재원은 "요한 선배님은 용기 있고 대범하며 터프하다. 그 방식이 꽤 멋있고 낭만적이다. 동생들을 대하는 태도가 멋있다"고 치켜세웠다.현빈에 대해서는 "다정하고 젠틀하며 배려심이 깊다"고 했다. 이어 "혹여 제가 상처받고 주눅 들까 봐 연기에 대한 아쉬움이 있어도 촬영이 다 끝나고 나서 조심스럽게 조언해 주신다. 고마운 점이 많다"고 회상했다.노재원은 "두 선배님에게 공통으로 배운 점은 배우로서의 태"라고 꼽아 웃음을 안겼다. 이어 "우아함? 아름다운? 멋? 자기관리에 대해 두 분에게 많이 배웠다. 둘 다 자기관리에 철저하다"고 감탄했다.선배들의 영향을 받아 달라진 점이 있느냐는 질문에 그는 "요새 관리도 많이 받고 피부과도 다니기 시작했다. 앞으로 점점 더 잘생겨질 예정"이라고 너스레를 떨었다. 이어 "운동도 열심히 하고 있다"며 "제 얼굴이 잘생기진 않았지만, 외적인 모습에도 최선을 다해야 더 많은 역할과 연기를 소화할 수 있겠다고 생각했다"고 덧붙였다.'타짜4'는 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr