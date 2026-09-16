이민정과 김지석이 3년 전 유산을 둘러싼 진실을 두고 충돌한다. / 사진 제공 : 캔버스엔

이민정과 김지석이 3년 전 유산을 둘러싼 진실을 두고 충돌한다. / 사진 제공 : 캔버스엔

이민정과 김지석이 3년 전 유산을 둘러싼 진실을 두고 충돌한다.16일 방송되는 '그래, 이혼하자' 9회에서는 백미영(이민정 분)과 지원호(김지석 분)가 3년 전 유산의 실마리를 쥔 강경태(정의제 분)와 삼자대면한다.앞서 지원호는 자신이 준 약을 먹고 아이를 잃었다는 백미영의 말을 듣고 충격에 빠졌다. 백미영만큼 아이를 원했던 그는 3년 전 기억을 되짚었지만 뚜렷한 단서를 찾지 못했다.지원호는 결국 백미영에게 "널 힘들게 한 그 약의 정체가 뭔지 직접 들어야겠다"고 말했다. 백미영은 과거 지원호의 부탁을 받은 강경태가 가져다준 한약을 유산의 원인으로 지목하며 "정말 기억이 안 나냐"고 되물었다.9회에서는 세 사람이 직접 마주 앉는다. 지원호는 강경태를 불러 당시 상황을 확인하려 하지만 백미영은 그의 설명을 들으면서도 별다른 말을 하지 않는다. 지원호의 부탁을 받고 한약을 전달했을 뿐 유산에 대해서는 알지 못했던 강경태 역시 자신의 입장을 설명한다.강경태가 자리를 뜬 뒤 백미영과 지원호의 갈등은 오히려 커진다. 지원호는 자신의 오해가 풀렸다고 생각하지만, 백미영이 문제 삼은 지점은 달랐다. 자신의 억울함부터 해소하려는 지원호의 태도에 상처받은 백미영은 결국 참았던 감정을 쏟아내며 눈물을 흘린다.3년 전 아이를 잃은 일을 두고 서로 다른 기억과 감정을 안고 있던 두 사람이 다시 정면으로 부딪치면서 부부 관계도 또 한 번 흔들리게 된다.강경태를 둘러싼 또 다른 갈등도 이어진다. 집무실에서 나온 강경태 앞에 안희주(이진이 분)가 나타난다. 앞서 자신의 추락 사고 범인으로 캘빈(이현진 분)을 의심했던 안희주는 그에게서 강경태의 모습이 찍힌 주차장 블랙박스 사진을 전달받았다.사진을 확인한 안희주는 강경태를 직접 찾아가 사건의 전말을 따져 묻는다. 지원호를 두고 이전부터 불편한 관계를 이어온 두 사람이 이번 사건으로 다시 맞붙게 된다.'그래, 이혼하자' 9회는 16일 오후 11시 KBS Drama와 GTV에서 방송된다. 방송 이후 티빙과 웨이브에서도 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr