오연수가 둘째 아들과 여행을 떠난 근황을 공개했다. / 사진='오연수' 유튜브 캡처

오연수가 둘째 아들과 여행을 떠난 근황을 공개했다. / 사진='오연수' 유튜브 캡처

배우 오연수가 둘째 아들과 단둘이 경주 여행을 떠나며 자녀들에 대한 각별한 애정을 나타냈다.지난 15일 유튜브 채널 '오연수'에는 '아들과 단둘이 떠난 경주 여행, 같이 와줘서 고마워'라는 제목의 영상이 게재됐다. 오연수가 둘째 아들과 여행을 떠난 모습이 담겼다.오연수는 "오늘 너무 행복한 하루가 될 것 같다. 둘째 아들이 저와 여행을 같이 가서 입이 귀에 걸릴 예정"이라며 설레는 마음을 밝혔다. 이어 "기저귀 가방을 이고 지고 아기 때부터 데리고 여행을 다녔는데, 이제 다 컸으니 엄마와 가는 여행보다 친구들과 가는 여행이 더 재미있을 것"이라며 "이제는 인심 쓰듯 여행을 같이 가주는 것처럼 되어버린 현실"이라고 언급했다.오연수는 "방학이 끝나 다시 학교로 돌아가는 둘째와 잊지 못할 추억을 만들어보려고 한다"고 설명했다. 그러면서 "큰아들도 독립했고, 둘째도 이제 학교로 돌아가면 나도 혼자만의 시간이 기다리고 있을 것"이라며 "물론 남편이 있지만 자식과 남편은 다르다"고 말했다.두 아들에 대한 깊은 애정도 고백했다. 오연수는 "내가 세상에 태어나 제일 잘한 건 아들 둘을 낳은 것"이라며 "아이들이 없었으면 인생의 존재 의미가 무엇이었을까 생각한다"고 털어놨다.오연수는 1998년 배우 손지창과 결혼했다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr