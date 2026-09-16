[사진 제공 - KBS 2TV 주말드라마 , 키이스트]

[사진 제공 - KBS 2TV 주말드라마 , 키이스트]

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배우 배정남이 조흥식 캐릭터로 반전 매력을 보여줬다.KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'에서 배정남은 순박하고 친근한 모습부터 프로페셔널하고 카리스마 있는 면모까지 극과 극을 오가는 흥식을 설득력 있게 그려내고 있다. 특히 베일에 싸여 있던 흥식의 진짜 정체도 드러나 캐릭터의 매력을 한층 배가시켰다.극 중 흥식은 겉보기에는 한량 같은 모습이지만, 주변 사람들의 일에는 진심으로 나서는 따뜻한 인물이다. 오랫동안 짝사랑해 온 여사친 규림(안희연 분)의 갑작스러운 프러포즈에 당황해하면서도 상대의 마음을 먼저 존중한 흥식은, 전 남자친구 무진(하석진 분)을 직접 찾아가 예의를 갖추는 등 자신의 감정보다 규림의 행복을 먼저 생각했다.뿐만 아니라 흥식은 규림이 자신을 거절했다는 이유로 엄마 수남(강애심 분)에게 구박받자 이를 막기 위해 가게 앞에 대자보를 붙이겠다고 엄포를 놓았고, 결국 다시는 괴롭히지 않겠다는 각서까지 받아냈다. 여기에 규림의 동생 규영(박유나 분)의 약혼자 성욱(고윤 분)이 바람을 피운 사실을 알게 된 흥식은 규영을 대신해 복수에 나서며 통쾌함을 안겼다.그런 가운데 마침내 흥식의 숨은 정체가 밝혀졌다. 유명 포토그래퍼 '조엘' 작가이자 스튜디오 대표였던 흥식은, 규림의 막냇동생 규서(박수오 분)가 모델로 활동하는 회사와 계약을 맺으며, 가족들에게까지도 든든한 버팀목이 되어줬다.이에 “백수인 줄 알았더니 유명한 포토그래퍼라니 반전이다”, “흥식이 진짜 착하다”, “역시 믿을 만한 사람은 흥식이 밖에 없는 것 같다” 등의 시청자 반응이 쏟아졌다.한편, KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'는 매주 토, 일요일 저녁 8시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr