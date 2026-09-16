그룹 리센느(RESCENE) 미나미가 데뷔 준비 당시 겪은 다이어트 스트레스를 털어놨다./사진=텐아시아DB

그룹 리센느(RESCENE) 미나미가 데뷔 준비 당시 겪은 다이어트 스트레스를 털어놨다./사진=원이 유튜브 캡처

그룹 리센느(RESCENE) 미나미가 데뷔 준비 당시 겪은 다이어트 스트레스를 털어놨다./사진=원이 유튜브 캡처

그룹 리센느(RESCENE) 미나미가 데뷔 준비 당시 겪은 다이어트 스트레스를 털어놨다.최근 미나미는 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 자신이 출연한 다이어트 관련 콘텐츠를 언급했다. 그는 "솔직히 아이돌의 다이어트 이야기 너무 재밌지 않냐. 나였어도 재밌어했을 것 같다"면서도 "나에게는 너무 트라우마였고 스트레스였다"고 말했다.이어 "나는 아이돌이니까 관리를 해야 하는 게 맞지만, 그 어떤 사람도 외모로 괴롭히면 안 된다"고 강조했다. 그는 "누군가에게는 아무렇지 않은 이야기일 수 있지만 다른 누군가에게는 엄청난 스트레스가 될 수 있다"고 덧붙였다.미나미는 "외모가 어떻든 내면이 제일 중요하다"며 "외모는 상대가 누구든 무슨 일이 있든 욕하면 안 된다"고 말했다. 팬들에게도 "너무 힘든 다이어트를 하지 말라"고 당부했다.앞서 미나미는 지난 11일 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에 공개된 영상에서 데뷔 준비 당시 체중이 18kg 늘었다고 밝혔다. 함께 출연한 리브 역시 당시 13kg이 증가했다고 털어놨다.두 사람은 1년 넘게 회사에서 다이어트에 관한 이야기를 반복적으로 들었다고 회상했다. 미나미는 특히 의상 피팅 과정에서 큰 상처를 받았다고 밝혔다. 다른 멤버들과 같은 청바지가 맞지 않아 매니저와 스타일리스트의 도움을 받아 억지로 입었다는 것.미나미는 "기분이 너무 좋지 않아 차에 가서 혼자 울었다"며 "숨이 잘 쉬어지지 않고 기력이 하나도 없었다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "생활에서 받는 모든 스트레스가 다이어트로 다가왔다. 지금 생각해보면 거의 매일 울었던 것 같다"고 말했다.체중 감량을 위한 운동 강도도 높았다. 스케줄이 끝난 뒤에도 운동을 이어갔고 하루에 줄넘기 1만 개를 하기도 했다. 당시 트레이너는 점핑 버피 테스트와 푸시업 등을 묶은 운동을 총 8세트 진행했다고 설명했다.그러나 지나친 운동과 식단 관리는 오히려 스트레스로 이어졌다. 멤버들은 몰래 음식을 먹는 일이 생길 정도로 체중 관리에 대한 압박이 컸다고 털어놨다. 미나미와 리브는 무조건 굶거나 자신을 몰아붙이는 방식보다 건강한 체중 관리가 중요하다고 강조했다. 두 사람은 "너무 힘든 다이어트는 하지 않았으면 좋겠다"고 당부했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr