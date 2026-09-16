방탄소년단 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 25주 연속 진입했다.빌보드가 15일(현지시간) 공개한 최신 차트(9월 19일 자)에 따르면 'ARIRANG'은 '빌보드 200'에서 29위를 기록했다. 지난주와 같은 순위다.'ARIRANG'은 지난 4월 4일 자 '빌보드 200'에 1위로 진입한 뒤 3주 연속 정상을 지켰다. 이후에도 차트에 머물며 25주 연속 진입 기록을 이어갔다.이 가운데 13주는 10위권에 이름을 올렸다. 한국 가수가 발매한 앨범 가운데 '빌보드 200' 톱10에 가장 오래 머문 기록이다.세부 차트에서도 순위권을 유지했다. '톱 앨범 세일즈'에서는 전주보다 7계단 오른 18위, '톱 스트리밍 앨범'에서는 43위를 차지했다.타이틀곡 'SWIM'은 라디오 차트인 '어덜트 컨템포러리'에 30위로 재진입했다. 해당 차트는 미국 내 라디오 방송 청취 규모를 토대로 순위를 산정한다.방탄소년단은 오는 10월 2일 콜롬비아 보고타에서 남미 투어를 시작한다. 이후 페루 리마와 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스, 브라질 상파울루를 찾아 5개 도시에서 총 14회 공연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr