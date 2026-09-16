카카오엔터, 디즈니와 손잡았다…'K팝 IP 결합' 10여개 프로젝트 추진

카카오엔터테인먼트가 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 손잡고 K팝 IP의 글로벌 확장에 나선다. K팝 아티스트와 음악에 디즈니의 스토리와 캐릭터를 결합하는 방식으로 중장기적으로 약 10개 프로젝트를 추진할 계획이다.카카오엔터테인먼트는 16일 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 전략적 파트너십을 맺고 K팝 IP의 글로벌 확장 및 크로스오버를 함께 추진한다고 밝혔다.이번 파트너십을 통해 양사는 K팝 IP와 디즈니가 보유한 스토리 및 캐릭터를 결합한 협업을 선보일 예정이다. 중장기적으로 약 10개의 프로젝트를 추진하는 것이 목표다. 이를 위해 'K컬처 펀드'(가칭) 조성을 비롯한 다양한 협력 방안도 논의할 예정이다.카카오엔터는 음악과 드라마, 웹툰 등 다양한 K컬처 IP를 제작·유통해왔다. 라이브 엔터테인먼트와 커머스, 글로벌 팬 플랫폼 등을 통해 보유 IP를 여러 영역으로 확장하는 사업도 진행하고 있다.이번에는 디즈니와의 협업을 통해 K팝 IP와 디즈니의 스토리텔링을 연결한 새로운 세계관을 구축한다는 계획이다. 협업 영역 역시 음악과 콘텐츠를 비롯해 커머스, 공연 등으로 넓힐 예정이다.카카오엔터는 "K팝은 콘텐츠를 넘어 패션, 뷰티 등 라이프스타일까지 글로벌 트렌드를 주도하는 하나의 거대한 문화 현상으로 자리 잡고 있다"고 밝혔다. 이어 "이번 파트너십을 통해 K팝 아티스트와 음악이 오랫동안 전 세계의 사랑을 받아온 디즈니의 스토리와 만나 새로운 세계관으로 확장함으로써 전 세계 팬들에게 지금까지 경험하지 못한 특별한 즐거움과 감동을 선사할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr