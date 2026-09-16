석매튜가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

석매튜가 '해봤튜' 시즌1을 마무리했다. / 사진제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 멤버 석매튜가 개인 유튜브 채널 '해봤튜(Hey Bye Thew)' 시즌1을 마무리했다.석매튜는 지난 15일 공개된 마지막 에피소드를 끝으로 '해봤튜'의 첫 번째 시즌을 마쳤다.마지막 영상에는 '해봤튜'에 여러 차례 출연했던 제로베이스원 매니저가 등장했다. 석매튜는 직접 운전하고 식사를 준비하는 등 매니저를 위한 하루를 보냈다. 이후 둘만의 포장마차에서 이야기를 나누며 그동안의 시간을 돌아봤다.시즌 동안 석매튜와 매니저의 상반된 모습도 팬들의 반응을 얻었다. 예상하지 못한 상황에서도 여유로운 석매튜와 그를 걱정하는 매니저의 모습에 팬들은 '불안형 매니저와 안정형 아티스트'라는 별명을 붙이기도 했다.석매튜는 마지막 영상에서 "저도 너무 재밌었고 잘 챙겨봐 주셔서 감사하다"며 "시즌2로 돌아올 테니 조금만 더 기다려달라"고 다음 시즌을 예고했다.'해봤튜'는 석매튜가 다양한 분야에 직접 도전하는 콘텐츠로, 지난 6월 시작해 시즌1에서 총 13편의 영상을 공개했다. 직업 체험을 비롯해 여러 활동을 통해 무대 밖 일상을 보여줬다.해외 시청자 비중도 높았다. 지난 8월 말 기준 채널 구독자 가운데 해외 이용자가 약 85%를 차지했으며 전체 조회수의 해외 시청 비중은 약 66%로 집계됐다. 일본, 미국, 인도네시아 등 여러 국가에서 영상을 시청한 것으로 나타났다.시즌1을 마친 석매튜는 향후 '해봤튜' 시즌2로 다시 팬들을 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr