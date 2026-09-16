크래비티 서울, 부산 단독 콘서트 포스터 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티(CRAVITY)가 서울과 부산에서 단독 콘서트를 개최한다.크래비티 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 16일 크래비티의 단독 콘서트 개최 소식을 전했다. 소속사는 공식 SNS를 통해 '2026 CRAVITY CONCERT ' 개최 일정과 포스터를 공개했다.크래비티는 오는 11월 14일과 15일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 공연한다. 15일 공연은 온라인으로도 생중계되며, 21일에는 부산 KBS홀에서 관객들과 만난다.공개된 포스터에는 페가수스와 여러 사람의 형상이 담겼다. 주변에는 퍼져 나가는 파동을 연상시키는 효과가 더해졌다.공연명 'SONOROUS'(소노로스)는 오는 30일 발매되는 크래비티의 미니 9집과 같은 이름이다. 앞서 공개된 앨범 스토리 필름에도 페가수스가 등장한 만큼, 신보의 이야기와 콘서트 무대가 어떤 방식으로 이어질지 궁금증을 자아낸다.이번 공연에서는 새 앨범의 수록곡도 만날 수 있을 전망이다. 크래비티는 기존 곡과 신곡을 아우르는 세트리스트를 구성해 서울과 부산 무대에 오를 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr