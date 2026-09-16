타블로·강혜정 부부는 슬하에 딸 하루를 두고 있다. / 사진=강혜정 SNS

타블로가 딸 하루의 영어 실력을 칭찬했다. / 사진=유튜브 채널 'TABLO 타블로' 캡처

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 딸 하루의 뛰어난 영어 실력을 칭찬했다.15일 유튜브 채널 'TABLO 타블로'에는 '존박은 투컷 같지만 훨씬 똑똑함'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 게스트로 출연한 가수 존박이 타블로와 다양한 주제로 대화를 나누는 모습이 담겼다.타블로는 대화 도중 16세가 된 하루의 근황을 전했다. 그는 "딸과 이제 제대로 대화를 나눈다"며 "대부분 나보다 딸이 더 지적으로 들릴 때가 있다"고 말했다.특히 하루가 친구들과 대화할 때 영국식 억양을 사용한다고 밝혔다. 타블로는 "아이들이 런던이나 영국에 가본 적도 없으면서 영국식 억양으로 말한다"며 "진짜 잘한다"고 감탄했다.하루가 어린 시절부터 영어를 능숙하게 구사했던 건 아니라고. 타블로는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 당시를 떠올리며 "영어로 말했더니 하루가 '영어 하지 마'라고 했다. 그때는 영어를 한마디도 못했다"고 설명했다.이어 딸에게 영어 사용을 강요하지 않고 스스로 받아들일 때까지 기다렸다고 전했다. 그는 "제가 영어로 말하는 것에 대해 하루가 마음을 열고 나니 정말 빨리 익혔다"고 말했다.한편 하루는 현재 미국 대학 진학을 목표로 AP 시험과 SAT를 준비하고 있다. 타블로는 최근 하루가 지난 5월 개봉한 영화 '너바나 더 밴드'의 번역 작업에도 참여했다고 밝혀 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr