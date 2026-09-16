송지은은 예정된 방송에 출연해 진행자 자리를 지켰다./사진=유튜브 채널 '새롭게 하소서' 캡처

송지은은 예정된 방송에 출연해 진행자 자리를 지켰다./사진=유튜브 채널 '새롭게 하소서' 캡처

남편 박위가 KTX 낙상사고 영상 공개 논란 이후 활동을 중단한 가운데, 가수 겸 배우 송지은은 예정된 방송에 출연해 진행자 자리를 지켰다. 그는 아들을 먼저 떠나보낸 출연자의 사연을 듣던 중 눈물을 흘렸다.지난 14일 공개된 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에는 17세 아들을 먼저 떠나보낸 진성애 권사가 출연했다. 이날 방송은 주영훈, 송지은, 이정수가 진행을 맡았다.송지은은 지난 7일 방송에 이어 이날도 고정 진행자로 모습을 드러냈다. 다만 해당 방송이 박위의 논란 이후 녹화됐는지는 확인되지 않았다.진성애 권사는 먼저 세상을 떠난 아들에 관한 이야기를 전하며 눈물을 보였다. 그의 사연을 듣던 송지은 역시 눈시울을 붉혔다.송지은은 "너무 꺼내기 어려운 말이었을 텐데 오늘 이렇게 많은 분을 위해 삶을 나눠주셔서 감사드린다"며 "우리가 아이들을 흔히 '천사'라고 부르지 않나. 이 가정에 천사가 다녀온 것 같다"고 위로했다.이어 "우리 가정의 삶에, 누군가의 삶에 예수님의 향기를 남기고 가는 발자국이 됐으면 좋겠다는 소망을 품고 살아가게 해주셔서 감사하다"고 소감을 밝혔다.송지은이 방송 활동을 이어가는 가운데 남편 박위는 지난달 불거진 논란 이후 약 3주째 별다른 활동을 하지 않고 있다.앞서 박위는 KTX에서 하차하던 중 휠체어가 넘어지는 사고가 담긴 CCTV 영상을 공개했다. 이 과정에서 당시 자신을 도운 사회복무요원의 모습까지 공개되면서 해당 인물을 공론화했다는 비판이 제기됐다.논란이 커지자 박위는 해당 영상을 삭제하고 사과했다. 이후 별다른 방송이나 콘텐츠 활동 없이 침묵을 이어가고 있다. 그런 가운데 박위가 과거 출연했던 유튜브 채널 '세바시 강연'의 영상도 최근 비공개 처리된 것으로 확인됐다. 정확한 비공개 전환 시점과 이유는 알려지지 않았다.송지은과 박위는 2024년 10월 결혼했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr