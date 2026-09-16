조용필, ‘2026 조용필 & 위대한탄생 콘서트’ 개최

조용필, ‘2026 조용필 & 위대한탄생 콘서트’ 개최

가수 조용필이 올겨울 서울 콘서트로 팬들과 만난다.조용필은 오는 11월 27일부터 29일까지 서울 송파구 KSPO DOME에서 '2026 조용필 & 위대한탄생 콘서트'를 개최한다. 27일 오후 7시, 28일 오후 6시, 29일 오후 5시 총 3회 공연한다.이번 공연에는 조용필과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 밴드 위대한탄생이 함께한다. 조용필의 대표곡들을 비롯해 반세기가 넘는 음악 활동을 아우르는 무대를 선보일 예정이다.조용필은 1968년 활동을 시작한 이후 '바람의 노래', '꿈', '바운스' 등 수많은 히트곡을 발표하며 세대를 아우르는 사랑을 받아왔다. 장르에 머물지 않는 음악적 시도와 꾸준한 공연 활동으로 한국 대중음악계를 대표하는 가수로 자리매김했다. 은최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr