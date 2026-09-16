그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 홍콩에서 촬영한 '오늘 어때(wyd?)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.82메이저는 지난 15일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 두 번째 싱글 'HEAT'의 수록곡 '오늘 어때(wyd?)' 뮤직비디오 티저를 선보였다.홍콩 올로케이션으로 촬영된 영상에는 바다와 도심을 오가며 자유롭게 시간을 보내는 멤버들의 모습이 담겼다. 타이틀곡 'Like Fire'의 강렬한 퍼포먼스와는 다른 분위기다.'오늘 어때(wyd?)'는 파스텔 바운스 힙합을 기반으로 호감 가는 상대에게 자연스럽게 마음을 표현하는 곡이다. 남성모, 박석준, 윤예찬이 작사·작곡에 참여했으며 윤예찬은 편곡에도 이름을 올렸다.82메이저는 앞서 MBC M '쇼챔피언'에서 '오늘 어때(wyd?)' 무대를 처음 공개했으며, 같은 날 'Like Fire'로 데뷔 첫 음악방송 1위를 차지했다.'오늘 어때(wyd?)' 뮤직비디오 본편은 오는 17일 오후 6시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr