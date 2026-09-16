그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트
그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트
그룹 82메이저(82MAJOR)가 홍콩에서 촬영한 '오늘 어때(wyd?)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.

82메이저는 지난 15일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 두 번째 싱글 'HEAT'의 수록곡 '오늘 어때(wyd?)' 뮤직비디오 티저를 선보였다.

홍콩 올로케이션으로 촬영된 영상에는 바다와 도심을 오가며 자유롭게 시간을 보내는 멤버들의 모습이 담겼다. 타이틀곡 'Like Fire'의 강렬한 퍼포먼스와는 다른 분위기다.
그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트
그룹 82메이저 / 사진제공=그레이트엠엔터테인먼트
'오늘 어때(wyd?)'는 파스텔 바운스 힙합을 기반으로 호감 가는 상대에게 자연스럽게 마음을 표현하는 곡이다. 남성모, 박석준, 윤예찬이 작사·작곡에 참여했으며 윤예찬은 편곡에도 이름을 올렸다.

82메이저는 앞서 MBC M '쇼챔피언'에서 '오늘 어때(wyd?)' 무대를 처음 공개했으며, 같은 날 'Like Fire'로 데뷔 첫 음악방송 1위를 차지했다.

'오늘 어때(wyd?)' 뮤직비디오 본편은 오는 17일 오후 6시 공개된다.

윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지