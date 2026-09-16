노재원이 '타짜: 벨제붑의 노래' 주연을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

배우 노재원이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희, 이하 '타짜4')에서 절친에게 열등감을 느끼는 캐릭터에 몰입하기 위해 했던 숨은 노력들을 털어놨다. 극 중 절친인 변요한의 의상이나 식사 메뉴까지 따라했다고 밝혔다.지난 14일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희, 이하 '타짜4')의 주연 노재원을 만났다.'타짜4'는 온라인 카지노 사업으로 성공을 거둔 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원 분)이 배신과 복수로 얽힌 채 펼치는 목숨 건 승부를 그린다. 박태영은 오랜 친구 장태영을 동경하면서도 끝없는 자격지심과 질투심에 휩싸여 배신을 택하는 인물이다. 캐릭터에 오롯이 녹아들기 위해 노재원은 현실에서도 의도적으로 변요한을 향한 시기와 동경의 감정을 키워나갔다.두 사람의 인연은 드라마 '삼식이 삼촌'으로 거슬러 올라간다. 노재원은 "당시 현장 경험이 거의 없던 신인이라 주눅 들어 있었는데, 요한 선배님이 더 자유롭게 연기하라고 나를 부추겨줄 때 반가웠다"고 회상했다. 이어 "'너의 연기를 존중하고 응원한다. 언젠가 네가 주연을 했으면 좋겠고 충분히 그럴 수 있다'는 연락을 주셨는데, 1년쯤 뒤 거짓말처럼 '타짜4'로 만나게 돼 감회가 남달랐다. 나에게 좋은 말을 해줬던 사람이 상대배우로서 얼마나 치열하게 연기할지 기대됐다"고 전했다.재회는 반가웠지만 극 중 설정 탓에 첫 상견례 자리부터 기분 좋은 긴장감이 흘렀다. 노재원은 "형이 상견례에서 '난 연기하다 죽을 거다', '난 널 이길 거다'라며 일부러 승부욕을 자극하는 말을 하더라. 나도 그런 마음을 가지라더라"고 당시를 떠올렸다.실제 촬영 현장에서도 두 사람은 텐션을 유지했다. 노재원은 "친한 사이지만 의도적으로 친하게 지내지 않았다. 긴장감이 맴돌았다. 그래야 뒤이어 터지는 배신과 복수의 서사가 살기 때문"이라고 말했다.박태영의 비뚤어진 열등감을 체화하기 위해 일상에서도 변요한을 은밀히 모방했다. 노재원은 "편집된 장면에 박태영이 장태영을 따라하는 모습이 있었다. 그걸 살리기 위해 평소에도 몰래몰래 형을 따라했다. 형의 의상차에 몰래 가서 보고 따라 사보기도 했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이어 "모니터 뒤에서 형이 감독님과 나누는 대화도 엿듣고, 매니저에게 '형은 밥 뭐 먹어? 샐러드 먹는대? 그럼 나도 샐러드 먹을게'라며 식사 메뉴도 따라 했다. 그게 연기를 향한 나의 정성이었다"고 고백했다.노재원이 변요한과 인연을 맺게 된 '삼식이 삼촌'은 변요한과 티파니가 부부의 연을 맺게 된 계기이기도 하다. 결혼 소식을 듣고 어땠냐는 물음에 노재원은 "우와…"라는 솔직한 반응을 재연해 웃음을 안겼다. 이어 "한창 '타짜' 촬영 중이어서 그런 사적인 얘기를 나누지는 않았다. 저도 소식을 듣고는 무슨 말로 어떻게 형에게 축하하는 마음을 전해줄까 싶었다"고 전했다. 또한 "형이 연락와서 미리 얘기 못했다며 '어때?' 그러길래 축하드린다고 했다 '아, 그러셨던 거냐'고 했다"면서 웃었다. 그러면서 "만나는 분이 있다는 건 알고 있었는데, 그게 티파니 님인 줄을 몰랐다"고 덧붙였다.'타짜4'는 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr