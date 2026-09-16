라이머가 이상향 배우자를 밝혔다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

강예원이 절친 라이머에게 직언한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

라이머가 재혼 상대에게 바라는 확고한 조건을 밝혔다. 절친 강예원의 잇따른 '팩폭'에도 직접 만든 음식을 맛있게 먹어주는 사람이라면 함께 살 수 있다고 털어놓는다.오는 18일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 '신입생' 라이머의 일상이 공개된다. 강예원은 라이머의 '상담 선생님' 자격으로 스튜디오에 출연해 절친을 위한 조언을 건넨다.강예원은 "라이머와 두터운 친분이 있어서 '상담 선생님' 자격으로 출연했다"고 밝힌다. 라이머 역시 "평소 강예원이 어떤 사람을 만나야 하고, 어떻게 해야 하는지에 대한 조언을 많이 해준다"며 친분을 자랑한다.하지만 강예원은 곧바로 "오빠가 내 말을 너무 안 듣는다"고 받아친다. 라이머가 착용한 큼지막한 목걸이 패션까지 지적하며 거침없는 입담을 선보인다.이어 라이머의 아침 일상이 공개된다. 기상하자마자 주방으로 향한 그는 식칼을 갈고, 완도에서 직접 낚시해 냉동고에 보관해둔 볼락을 꺼내 손질한다.라이머는 "어린 시절부터 '아침을 든든하게 먹어야 하루의 일이 잘된다'는 신조 하에 살아왔고, 만화책을 통해 요리를 배웠다"고 밝힌다. 능숙하게 볼락을 손질한 그는 직접 탕을 끓여 푸짐한 아침상을 완성한다.이를 지켜보던 강예원은 "라이머 오빠는 음식을 할 때 제일 행복해 보인다. 음악보다 밥집을 하는 게 더 나을 것 같다"고 말한다. 라이머는 웃음을 터뜨린 뒤 "제가 직접 한 요리를 주변 사람들이 맛있게 먹는 걸 보면 무척 행복하다"고 음식에 대한 애정을 나타낸다.강예원은 "사실 오빠가 음식에 대한 고집이 남다르다"고 인정하면서도 "이럴 거면 음악 말고 밥집을 하라니까!"라고 다시 한번 직언해 웃음을 안긴다.2년 전 이혼한 라이머는 재혼 의향을 나타내며, 미래의 배우자에게 바라는 조건도 언급한다. 그는 "누군가 내가 차린 음식을 먹고 맛있다는 리액션만 잘해준다면 나랑 살 수 있다"고 말한다.앞서 라이머는 '신랑수업2'에 합류하며 이혼 후 재혼과 2세에 대한 바람을 밝힌 바 있다. 그는 "한 번 실패한 경험이 있어서 새로운 시작이 더 어렵다"면서도 "더 늦기 전에 가정을 만들어 아이를 낳고 싶다"고 털어놨다.라이머의 일상은 오는 18일 오후 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr