‘재혼’ 이아영, 붓기 관리가 시급…몰디브서 스냅사진은 안 찍나봐

‘돌싱글즈’ 출신 이아영이 남편 심규덕과 몰디브 신혼여행을 즐기는 근황을 공개했다.이아영은 최근 자신의 SNS에 몰디브에서 촬영한 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이아영은 화이트 컬러의 슬리브리스 원피스를 입고 식사를 즐기고 있다. 화려하게 꾸미기보다는 편안한 모습으로 신혼여행의 여유를 만끽하는 모습이다.특히 이아영은 자신의 얼굴을 두고 “뒤집어지게 부었죠”라고 솔직하게 표현해 눈길을 끌었다. 앞서서도 그는 신혼여행 중 달라진 몸 상태를 언급하며 “짜게 먹어서 그래. 부기야”라고 너스레를 떨었다.앞서 두 사람은 지난달 결혼식을 올리고 정식으로 부부가 됐다. 이아영은 MBN ‘돌싱글즈’ 시즌1, 변호사 심규덕은 시즌5 출연자로 각각 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr