그룹 캣츠아이 / 사진제공=하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 'Animal' 뮤직비디오가 공개 54일 만에 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다.16일 소속사에 따르면 지난 7월 24일 공개된 'Animal' 뮤직비디오는 이날 오전 2시께 1억뷰를 넘어섰다. 캣츠아이 공식 영상 중 최단 기록으로, 종전 'Gabriela' 퍼포먼스 비디오의 98일보다 44일 빠르다.뮤직비디오는 'Touch'와 'Gnarly'를 작업한 코디 크리셸로(Cody Critcheloe) 감독이 연출했다. 이성과 본능이 충돌하는 순간을 서스펜스 영화처럼 풀어냈으며 배우 데미 무어(Demi Moore)가 카메오로 출연했다. 이로써 캣츠아이의 1억뷰 이상 영상은 총 7편으로 늘었다.'Animal'은 최신 미국 빌보드 '핫 100'에서 전주보다 3계단 오른 27위를 기록하며 7주 연속 차트인했다. 'Hootie Frutti'도 67위에 올라 캣츠아이는 4주 연속 두 곡을 동시에 '핫 100'에 올렸다.세 번째 미니앨범 'WILD'는 '빌보드 200' 16위로 4주 연속 톱 20을 유지했다. 전작 'BEAUTIFUL CHAOS'와 데뷔 EP 'SIS (Soft Is Strong)'도 각각 150위와 187위에 자리해 세 앨범이 4주 연속 동시 차트인했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr