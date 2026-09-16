레드벨벳 웬디 / 사진=텐아시아 DB

프로미스나인 / 사진=ASND

그룹 레드벨벳 멤버 겸 솔로 가수 웬디와 그룹 프로미스나인의 소속사 ASND가 가수의 안전을 위협하거나 사생활을 침해하는 행위에 법적 대응을 예고했다.ASND는 16일 공식 채널을 통해 "최근 아티스트의 안전을 위협하거나 사생활을 침해하는 사례가 발생하고 있다"고 밝혔다. 이어 "아티스트의 안전과 권리를 보호하고 모두가 함께하는 건강한 팬 문화를 위해 안내드린다"고 전했다.소속사는 "편지 및 선물 전달을 위해 아티스트 또는 이동 중인 차량에 과도하게 접근하는 행위"를 자제해 달라고 요청했다. 차도로 내려오거나 차량의 이동 동선을 방해하는 행위, 아티스트를 포함한 타인의 안전을 위협하는 행동도 금지했다.사생활 침해 행위에 대해서도 경고했다. ASND는 아티스트의 사적 공간에 무단으로 접근하거나 개인 일정을 침해하는 행위, 아티스트의 정보를 불법으로 취득하여 판매하거나 구매하는 행위 등을 문제 사례로 언급했다.회사 주변을 배회하거나 장시간 머무는 행동과 무단 침입도 금지 대상에 포함됐다. 소속사는 "안전을 위해 현장 상황에 따라 제지될 수 있는 점 양해 부탁드리며, 편지 및 선물 전달은 각 아티스트의 공지를 참고해 주시기 바란다"고 당부했다.법적 대응 가능성도 언급했다. ASND는 "아티스트의 개인정보를 불법으로 이용하거나 사생활을 침해하는 행위에 대해서는 관련 법령에 따라 법적 조치를 취할 수 있다"고 밝혔다.이어 "당사는 아티스트 관련 업무가 이루어지는 곳으로, 회사 주변을 지속적으로 배회하거나 상주하는 행위, 무단 침입 등의 행위 역시 법적 조치를 취할 수 있다"고 강조했다. 끝으로 "앞으로도 아티스트의 안전과 권리를 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr