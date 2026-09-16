장서희가 의문의 연락을 받고 충격에 빠진다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

장서희가 의문의 연락을 받고 충격에 빠진다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

장서희가 ‘욕망의 덫’에서 의문의 연락을 받고 충격에 빠진다.16일 방송되는 드라마 ‘욕망의 덫’ 27회에서는 주미란(장서희 분)이 예상하지 못한 연락을 받은 뒤 불안에 떠는 모습이 그려진다.앞선 방송에서 주미란은 고은설(전혜원 분), 강해라(주새벽 분), 김정선(윤해영 분)과 식사했다. 고은설과 강해라의 운명을 바꿔놓은 주미란은 이 자리에서 고은설과 김정선 모두 계란 흰자 알레르기가 있다는 것을 알고 당황했다. 김정선 역시 자신과 공통점이 많은 고은설에게 관심을 갖기 시작했다.방송에서는 청마장학재단 이사장 김정선이 고은설에게 따로 만나자고 요청한다. 공개된 장면에는 두 사람이 다시 마주 앉은 모습이 담겼다. 김정선이 만남을 청한 이유와 두 사람이 나눌 대화는 방송에서 공개된다.주미란은 강해라의 불만을 들어주면서도 자신이 원하는 쪽으로 행동하도록 유도한다. 차석진(설정환 분)의 엄마 박소연(박현정 분)을 다시 거론해 강해라를 자극하고, 그의 말을 따른 강해라는 예상하지 못한 상황에 처한다.이후 주미란에게도 문제가 생긴다. 의문의 연락을 받은 그는 놀라 휴대전화를 떨어뜨린다. 이어 떨리는 두 손을 맞잡고 충격을 가라앉히지 못한다. 연락한 사람이 누구인지, 어떤 내용을 전했는지는 아직 밝혀지지 않았다.‘욕망의 덫’은 16일 오후 7시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr