가수 최진희가 과거 하루에 행사 13개를 소화할 정도로 바빴다며 전성기 수입을 공개했다.
15일 방송된 KBS1 '아침마당'에는 가수 최진희, 채윤, 나상도, 마이진, 남궁진, 추혁진, 임찬이 출연했다.
최진희는 "행사가 너무 많아서, 서울에 로드 매니저, 메이크업 등 매니저가 한 팀이 있었다. 비행기 타고 부산 가면 거기서 부산팀 매니저가 기다리고 있었다. 저는 탁구공처럼 움직였다"고 밝혔다. 이어 "하루 13군데까지 간 적 있다"며 모두를 감탄케 했다.
최진희는 당시 수입에 대해서도 언급했다. 그는 "제가 무명 때 공무원 월급이 4~5만원이었다. 제가 무명이었는데도 한 달에 180~200만원을 벌었다"고 말했다. MC 박철규 아나운서는 "당시 (공무원 월급의) 40~50배 정도를 벌어들이신 것"이라고 설명했다. 최진희는 "예전에는 '딴따라'라는 인식이 있었잖나. 엄마가 노래를 못하게 발톱이 빠질 정도로 쫓아다녔다. 나중에 돈 벌어서 집도 사드리고 돈도 갖다드렸더니 엄청 좋아하시더라"며 웃었다.
1957년생 최진희는 1983년 '그대는 나의 인생'으로 데뷔했다. '사랑의 미로'를 비롯해 '그대는 나의 인생', '미련 때문에', '첫사랑' 등 여러 히트곡을 냈다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
15일 방송된 KBS1 '아침마당'에는 가수 최진희, 채윤, 나상도, 마이진, 남궁진, 추혁진, 임찬이 출연했다.
최진희는 "행사가 너무 많아서, 서울에 로드 매니저, 메이크업 등 매니저가 한 팀이 있었다. 비행기 타고 부산 가면 거기서 부산팀 매니저가 기다리고 있었다. 저는 탁구공처럼 움직였다"고 밝혔다. 이어 "하루 13군데까지 간 적 있다"며 모두를 감탄케 했다.
최진희는 당시 수입에 대해서도 언급했다. 그는 "제가 무명 때 공무원 월급이 4~5만원이었다. 제가 무명이었는데도 한 달에 180~200만원을 벌었다"고 말했다. MC 박철규 아나운서는 "당시 (공무원 월급의) 40~50배 정도를 벌어들이신 것"이라고 설명했다. 최진희는 "예전에는 '딴따라'라는 인식이 있었잖나. 엄마가 노래를 못하게 발톱이 빠질 정도로 쫓아다녔다. 나중에 돈 벌어서 집도 사드리고 돈도 갖다드렸더니 엄청 좋아하시더라"며 웃었다.
1957년생 최진희는 1983년 '그대는 나의 인생'으로 데뷔했다. '사랑의 미로'를 비롯해 '그대는 나의 인생', '미련 때문에', '첫사랑' 등 여러 히트곡을 냈다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT