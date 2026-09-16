배우 남지현이 '내가 떨릴 수 있게'에서 보수적인 가치관을 지닌 마케터로 변신한다.
다음 달 15일 첫 공개되는 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이는 관계를 맺지 않는 여자와 사랑 없이도 관계를 맺을 수 있는 남자의 로맨스를 그린 작품이다.
남지현은 종갓집 장녀 공연수 역을 맡았다. 공연수는 어려서부터 몸가짐을 조심해야 한다는 가르침을 받고 자란 데다 여중, 여고, 여대까지 졸업하며 보수적인 가치관을 갖게 된 인물이다. 반면 직장에서는 누구보다 빠르게 변화에 대응한다. 마케터로 일하는 공연수는 트렌드를 빠르게 파악하는 능력을 인정받아 회사 내 에이스로 자리 잡았다.
그런 공연수에게 예상하지 못한 업무가 주어진다. 연인과의 스킨십에도 신중한 그가 자신의 가치관과 정반대인 섹스토이 마케팅을 맡게 된 것. 새로운 광고주인 섹스토이 스타트업 대표 독고달(김재영 분)과의 만남도 변화를 가져온다. 독고달은 사랑과 육체적 끌림을 별개로 생각하는 인물로, 공연수와 사랑을 바라보는 방식부터 다르다. 서로 다른 가치관을 가진 두 사람은 업무로 얽히며 관계를 이어간다. 함께 공개된 사진에는 공연수의 학창 시절부터 직장 생활까지 담겼다. 여중과 여고에 이어 여대를 졸업한 모습과 회의에 집중하는 마케터로서의 모습, 섹스토이를 마주하고 당황한 모습 등이 공개됐다.
'내가 떨릴 수 있게'는 10월 15일 1~4화가 동시에 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
다음 달 15일 첫 공개되는 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이는 관계를 맺지 않는 여자와 사랑 없이도 관계를 맺을 수 있는 남자의 로맨스를 그린 작품이다.
남지현은 종갓집 장녀 공연수 역을 맡았다. 공연수는 어려서부터 몸가짐을 조심해야 한다는 가르침을 받고 자란 데다 여중, 여고, 여대까지 졸업하며 보수적인 가치관을 갖게 된 인물이다. 반면 직장에서는 누구보다 빠르게 변화에 대응한다. 마케터로 일하는 공연수는 트렌드를 빠르게 파악하는 능력을 인정받아 회사 내 에이스로 자리 잡았다.
그런 공연수에게 예상하지 못한 업무가 주어진다. 연인과의 스킨십에도 신중한 그가 자신의 가치관과 정반대인 섹스토이 마케팅을 맡게 된 것. 새로운 광고주인 섹스토이 스타트업 대표 독고달(김재영 분)과의 만남도 변화를 가져온다. 독고달은 사랑과 육체적 끌림을 별개로 생각하는 인물로, 공연수와 사랑을 바라보는 방식부터 다르다. 서로 다른 가치관을 가진 두 사람은 업무로 얽히며 관계를 이어간다. 함께 공개된 사진에는 공연수의 학창 시절부터 직장 생활까지 담겼다. 여중과 여고에 이어 여대를 졸업한 모습과 회의에 집중하는 마케터로서의 모습, 섹스토이를 마주하고 당황한 모습 등이 공개됐다.
'내가 떨릴 수 있게'는 10월 15일 1~4화가 동시에 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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