김재환 / 사진=웨이크원

가수 김재환이 약 6개월 만에 신곡으로 돌아온다.김재환은 다음 달 7일 새 싱글 앨범 'Love, From Here'(러브, 프롬 히어)를 발매한다고 16일 밝혔다.'Love, From Here'는 지난 4월 공개한 디지털 싱글 '지금 데리러 갈게' 이후 김재환이 처음 선보이는 신보다. 김재환은 사랑이 시작되는 순간부터 관계가 이어지고 지나간 뒤까지의 여러 감정을 자신의 시선으로 풀어낸다.공개된 커버 사진에는 정류장에 홀로 앉아 있는 김재환의 모습이 담겼다. 김재환은 어딘가를 응시하며 신보의 차분하고 아련한 분위기를 드러냈다. 앨범 로고에는 스티치 형태의 X자 디자인이 적용됐다. 흩어진 기억의 조각들이 모여 하나의 좌표를 완성하는 과정을 시각적으로 표현했다.김재환의 싱글 앨범 'Love, From Here'는 내달 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이후 10월 31일과 11월 1일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 '2026 김재환 콘서트 [여백:餘白]'을 열고 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr