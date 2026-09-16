홍화연이 '파이널 테이블'에서 최송이 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

홍화연이 '파이널 테이블'에서 최송이 역을 맡았다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

배우 홍화연이 ‘파이널 테이블’에서 아버지의 레스토랑을 지키기 위해 요리 서바이벌에 나서는 홀 매니저를 연기한다.오는 10월 24일 첫 방송되는 JTBC 드라마 ‘파이널 테이블’은 최고의 한국인 요리사를 가리는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회에 참가하기 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 이야기를 다룬다.홍화연이 맡은 최송이는 어린 시절 어머니를 잃고 유명 셰프인 아버지와 함께 레스토랑 파밀리아를 운영해 온 인물이다. 손님 응대와 서빙을 맡은 홀 매니저로, 요리에는 서툴지만, 미식에 관심이 많고 아버지의 음식을 누구보다 좋아한다.최송이의 일상은 불의의 사건으로 아버지가 오명을 쓴 채 사망하면서 달라진다. 레스토랑마저 폐업 위기에 놓이자, 아버지의 명예를 회복하고 가게를 지키기 위해 요리 서바이벌에 참가한다.이 과정에서 모종의 사고를 겪은 미스터리한 셰프 강한(안효섭 분)을 파밀리아의 헤드 셰프로 영입한다. 최송이는 강한의 도움을 받으며 대회를 준비한다.공개된 사진에는 서바이벌 출전을 앞두고 주방에서 요리 연습에 집중하는 최송이의 모습이 담겼다. 홀에서 손님을 맞던 그가 직접 음식을 만드는 과정을 예고했다.홍화연은 앞선 작품에서 인플루언서 요리사와 당돌한 비서 등을 연기했다. 이번에는 아버지의 죽음 이후 요리에 도전하는 최송이의 변화를 그린다.‘파이널 테이블’은 10월 24일 밤 10시 40분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오에서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr