가수 윤민수의 아들이 성시경의 노래를 리메이크 하고 있다. / 사진=윤후 SNS

가수 윤민수의 아들 윤후가 음원 발매 소감을 전했다.윤후는 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "제가 무슨 복이 있어서 이 곡을 감히 커버할 수 있는 기회가 생겼는지 아직도 잘 모르겠다"며 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤후가 녹음실에서 음원 작업에 한창인 모습. 그는 이날 성시경의 대표곡 중 하나인 '좋을텐데'를 발매했다.윤후는 "정말 좋아하는 곡인 만큼 많이 고민하고 꾸준히 연습하면서 열심히 준비했다"고 밝혔다. 이어 "부족한 점이 있더라도 예쁘게 들어주시면 너무 감사하겠다"고 덧붙였다.한편 윤후는 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 큰 관심을 받았다. 현재 미국 노스캐롤라이나 대학교에 재학 중이며, 지난 4월 종영한 tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애2'를 통해 배우 최재원의 딸 최유빈과 최종 커플이 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr