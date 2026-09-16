김동준과 한가인이 놀라운 싱크로율을 보여줬다. / 사진=김동준 SNS

배우 김동준이 한가인과 찍은 셀카를 올리며 촬영 비하인드를 공개했다.김동준은 지난 15일 자신의 SNS에 "누나 왔다감"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 김동준은 현재 방영 중인 드라마 '신병4 : 사보타주' 촬영장에서 군복을 입고 카메라를 응시하고 있다. 김동준의 옆에는 흰옷을 입은 한가인이 앉아있다. 한가인은 김동준과 함께 카메라를 보며 미소 지었다. 드라마 촬영장에서 대기 중 함께 사진을 찍은 것으로 보인다.평소에도 싱크로율을 자랑했던 두 사람은 사진에서도 똑 닮은 외모와 차분한 분위기로 친남매 같은 분위기를 풍겼다. 큰 눈과 오뚝한 콧대 등 우월한 비주얼은 시선을 사로잡았다.한가인은 지난 14일 방송된 ENA 드라마 '신병4 : 사보타주' 7회에서 전세계(김동준 분)의 친누나 전우주 역으로 특별 출연했다. 평소 닮은꼴로 화제가 됐던 두 사람이 극 중에서 친남매로 만나는 모습이 안방극장에 큰 웃음을 안겼다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr