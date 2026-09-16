가수 이하이와 래퍼 도끼가 다정하게 미소를 짓고 있다. / 사진=이하이 SNS

공개 연애 중인 가수 이하이와 래퍼 도끼가 한 무대에 올라 호흡을 맞춘다.이하이는 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 이하이와 도끼의 무대가 소개된 모습. 이하이의 솔로 무대와 도끼의 솔로 공연이 각각 이어지고 이후 두 사람이 스페셜 콜라보레이션을 꾸미는 형식이다.공연 측은 두 사람의 무대를 "K-POP과 K-Hip-Hop의 최고 아티스트가 같은 밤, 한 무대에 오른다"며 "잊을 수 없는 경험이 될 것"이라고 소개했다. 이어 "슈퍼스타들과 함께 미친 에너지, 노래, 춤을 즐길 수 있다"고 강조하기도 했다.도끼는 1990년생, 이하이는 1996년생으로 두 사람은 6살 차이다. 2022년 연인으로 발전한 것으로 알려졌으며, 현재 공동 레이블 '808 HI RECORDINGS'를 설립해 함께 활동하고 있다.도끼는 최근 유튜브 채널 '홈 룸 쇼'에 출연해 이하이와 만나게 된 계기를 설명한 바 있다. 그는 "2014~2015년쯤 처음 만났고, 같이 음악 작업을 하면서 가까워졌다"며 "사귈 뻔한 시기도 있었지만 당시 내 건강 상태가 좋지 않아 관계가 이어지지 못했다"고 회상했다.이후 도끼는 런던 공연을 계기로 다시 연락이 닿았다고 전했다. 그는 "오래전부터 이하이의 팬이었다"며 "함께 음악을 하고 싶다는 생각이 있었고, 결국 자연스럽게 다시 가까워졌다"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr