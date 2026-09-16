가수 에반 / 사진=SBS Life '더쇼' 방송 화면 캡처

가수 에반(EVAN)이 'Death of Me'로 첫 음악방송 트로피를 품에 안았다.에반은 지난 15일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 미니 1집 'DEATH OF ME'(데스 오브 미)의 타이틀곡 'Death of Me'로 1위를 차지했다. 음원과 음반, 팬 인게이지먼트, 사전·실시간 투표 등 집계 항목에서 모두 만점을 받았다.에반은 "에버(EVER·팬덤명)를 생각하며 만든 앨범인데 큰 사랑을 주셔서 감사드린다"며 "더 좋은 음악으로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.'Death of Me'는 에반이 작사·작곡에 참여한 팝 R&B 곡이다. 아이튠즈 '톱 송' 차트 9개 국가 및 지역에서 1위에 올랐으며, 앨범은 발매 사흘 만에 판매량 50만 장을 넘어섰다. 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서도 11개 국가 및 지역 1위를 기록했다.에반은 16일 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'에 출연해 활동을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr