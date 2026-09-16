더보이즈 상연 / 사진=텐아시아 DB

그룹 더보이즈 상연이 약 1년 6개월간의 군 복무를 마친다.상연은 16일 오전 충북 괴산군 육군학생군사학교 위병소에서 만기 전역한다. 지난해 3월 17일 육군 군악대로 입대한 지 약 18개월 만이다.더보이즈 멤버들도 현장을 찾아 상연의 복귀를 축하할 예정이다. 상연은 멤버 가운데 가장 먼저 병역 의무를 마치며 팀의 첫 전역자가 됐다.상연이 자리를 비운 사이 더보이즈는 활동 체제에 변화를 맞았다. 멤버 9인은 전 소속사와의 갈등 끝에 법적 대응에 나섰고, 이후 각자 새로운 소속사와 전속계약을 체결했다.그룹 활동은 신생 레이블 세븐에잇레코즈가 담당한다. 세븐에잇레코즈는 더보이즈의 데뷔 시절부터 멤버들과 함께한 관계자들이 공동대표를 맡은 곳으로, 멤버들의 개별 활동과 별도로 완전체 활동을 지원할 예정이다.상연은 1996년생으로, 2017년 더보이즈의 리더이자 메인보컬로 데뷔해 팀을 이끌었다. 더보이즈는 군 복무를 마친 상연을 포함한 9인조로 그룹 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr