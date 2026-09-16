조아람이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 조아람이 현 소속사 비욘드제이와 재계약을 체결했다.16일 비욘드제이는 조아람과의 재계약 소식을 알리며 "조아람과 동행을 이어가게 되어 매우 기쁘다. 오랜 시간 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 다양한 작품에서 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 적극적으로 지원하겠다. 앞으로의 행보에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 밝혔다.조아람은 2022년 비욘드제이와 전속계약을 체결한 뒤 배우 활동을 이어왔다. tvN '살인자의 쇼핑목록'을 시작으로 JTBC '닥터 차정숙', tvN '감사합니다' 등에 출연했다.'닥터 차정숙'에서는 외과 레지던트 전소라 역을 맡았으며, '감사합니다'에서는 감사팀 신입사원 윤서진으로 분했다. 이후 영화 '빅토리'에서 서울에서 전학 온 세현 역을 맡아 스크린에도 데뷔했다.MBC '달까지 가자'에서는 마론제과 회계팀 사원 김지송 역으로 직장인의 현실적인 모습과 밝은 성격을 함께 표현했다. 조아람은 이 작품으로 '2025 MBC 연기대상' 여자 신인상을 받았다.현재 조아람은 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'에 출연 중이다. 조아람이 연기하는 박수아는 훈민제과 일반 스낵 4팀 사원으로, 한번 생긴 의문은 끝까지 파고들고 발견한 문제를 직접 해결하는 인물이다.조아람이 출연하는 '너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr