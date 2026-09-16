미나미가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

미나미가 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

그룹 리센느의 멤버 미나미가 '러브어택' 역주행 이후 광고 제안만 100건 이상 받았다고 밝힌다.16일 방송되는 MBC '라디오스타'는 이형택, 이혜정, 조준호, 미나미가 출연하는 '나고야-호! 아시안게임' 특집으로 꾸며진다.이날 미나미는 리센느 멤버들 없이 처음으로 예능에 홀로 출연한다. '라디오스타' 출연 소식을 들은 멤버들은 "너 진짜 연예인 다 됐구나", "잘됐다"며 축하했다고 한다.미나미에게 '라디오스타' 출연은 의미가 남다르다고. 한국어를 공부할 때부터 프로그램을 시청했다는 그는 출연자들의 빠른 대화를 이해해야 하는 만큼 '라디오스타'를 한국어 공부의 '최종 단계'처럼 생각했다고 밝힌다.'러브어택' 역주행 이후 달라진 일상도 전한다. 미나미는 최근 광고 제안이 100건 이상 들어왔다고 밝힌다. 대학 축제에서도 과거에는 먼저 리센느를 아는지 물어봤지만, 이제는 관객들이 팀을 알아보고 노래를 따라 부른다고 설명한다.자신을 알리는 데 역할을 한 '야호' 유행어에 관한 이야기도 나온다. 미나미는 한국에서 '야호'와 갸루 캐릭터로 주목받은 뒤 일본 친구들에게 "왜 갑자기 갸루를 하고 있냐"는 연락을 받았다고 말한다. 일본에 있을 때는 갸루와 접점이 없었다며 "눈에 띄기 위해 '야호'라도 해야겠다"는 생각으로 시작했다고 털어놓는다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr