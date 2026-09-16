김도현이 ‘100일의 거짓말’에서 조선총독부 영어 통역관으로 출연한다. / 사진제공=하이지음스튜디오

배우 김도현이 ‘100일의 거짓말’에서 조선총독부 영어 통역관으로 출연한다.오는 10월 10일 방송되는 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 만나는 이야기다. 두 사람의 100일간을 다룬 첩보 로맨스로, 유인식·김윤진이 연출하고 류보리가 집필한다.김도현의 배역은 조선총독부 영어 통역관 스즈키다. 3개 국어에 능통하며, 주요 인물들과 관계를 맺으면서 사건에 관여한다. 김도현은 인물들의 이해관계가 얽힌 상황에서 스즈키의 태도와 감정이 어떻게 달라지는지 그릴 예정이다.김도현은 무대에서 활동하다 드라마 등으로 영역을 넓히며 많은 사랑을 받았다. 그는 ‘스토브리그’, ‘검은태양’, ‘재벌집 막내아들’, ‘눈물의 여왕’, ‘강남 비-사이드’, ‘언더커버 미쓰홍’ 등에 출연했다.‘재벌집 막내아들’에서는 서울시장 최창제로 분해 야심과 허술함이 공존하는 모습을 연기했다. 최근 ‘언더커버 미쓰홍’에서는 겉으로는 무심해 보이지만 비밀을 감춘 직장인 방진목을 맡았다. 이번 작품에서는 시대극을 배경으로 조선총독부 통역관의 모습을 보여준다.‘100일의 거짓말’은 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr