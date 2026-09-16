르세라핌 / 사진=쏘스뮤직

르세라핌 미국투어 포스터 / 사진=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 미국 9개 도시를 도는 투어에 돌입한다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 오는 16일(이하 현지시간) 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 '2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN UNITED STATES'의 첫 공연을 연다. 이어 20일 타코마, 23일 산호세, 25일 피닉스, 27일 포트워스, 30일 올랜도, 10월 2일 시카고, 5일 워싱턴 D.C., 8일 뉴어크에서 무대를 펼친다.산호세 공연은 전석 매진됐다. 지난해 찾았던 주요 도시뿐만 아니라 타코마와 피닉스, 포트워스, 올랜도 등 새로운 지역을 일정에 추가해 현지 활동 반경을 넓혔다.공연 규모도 커졌다. 르세라핌은 테일러 스위프트(Taylor Swift)가 콘서트를 개최한 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나를 비롯해 비욘세(Beyoncé), 아델(Adele) 등이 공연한 시카고 유나이티드 센터와 뉴어크 프루덴셜 센터 등 대형 공연장에 오른다.르세라핌은 쏘스뮤직을 통해 "지난해 북미 투어에서 만난 피어나(FEARNOT.팬덤명) 분들의 열정에 오히려 저희가 큰 에너지를 받았다. 다시 관객분들과 만날 생각에 설레고 행복하다. 그때 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 즐거운 시간을 선물해 드리겠다. 더 책임감을 갖고 준비하고 있다"고 말했다.르세라핌은 오는 19일 미국 라스베이거스에서 열리는 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌'(2026 iHeartRadio Music Festival)에도 출연한다. K팝 걸그룹 최초로 이 행사 무대에 올라 지난 11일 발매한 싱글 2집 타이틀곡 'Made My Night'를 비롯한 여러 곡을 선보일 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr