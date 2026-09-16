'로또 1등도 출근합니다' 이준혁과 서현우가 한 팀으로 뭉친다.
티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 측은 16일 영업 5팀 공은태(이준혁 분), 양준호(서현우 분), 박기태(홍진기 분), 이지혜(하율리 분)의 달라진 관계를 담은 스틸을 공개했다.
지난 1~2회에서는 고단한 직장 생활을 버티던 영업 5팀 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨되면서 달라지는 과정이 그려졌다. 세금을 제외하고 13억원을 손에 넣었지만 회사를 그만두는 대신 다시 출근을 택했다.
돈이 생긴 뒤 공은태의 태도도 달라졌다. 그동안 참고 넘겼던 회사 생활에서 더 이상 참지 않기로 결심한 것. 특히 앙숙처럼 부딪쳤던 양준호에게 "우리 같이 일합시다. 회사 한번 뒤집어보려고요"라고 제안하면서 두 사람의 관계에도 변화가 예고됐다. 시청률도 상승했다. tvN에서 방송된 2회는 전국 가구 기준 평균 5.2%, 최고 6.2%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 수도권 가구 기준으로는 평균 4.8%, 최고 5.9%를 나타냈다. 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위다. 남녀 2049 시청률 역시 수도권과 전국 기준 전 채널 1위를 기록했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)
공개된 사진에서는 공은태와 양준호의 달라진 관계가 포착됐다. 앞서 팽팽하게 대립했던 두 사람은 한층 누그러진 분위기로 마주한다. 클라이언트를 상대하는 자리에서도 나란히 영업에 나서면서 본격적인 공조를 시작한다.
두 사람 사이에서 눈치를 보던 박기태와 이지혜 역시 프로젝트 성사를 위해 힘을 합친다. 제각각이었던 영업 5팀이 공은태의 변화를 계기로 한 팀이 되어가는 과정이 3~4회의 주요 내용이 될 전망이다.
영업 4팀 팀장 정선혁(오대환 분)과 박기태의 예상 밖 만남도 그려진다. 회사 밖에서 박기태와 마주한 정선혁은 의미심장한 표정을 짓고 있어 두 사람 사이에 어떤 이야기가 오갈지 궁금증을 남긴다.
제작진은 "17일 공개되는 3-4회에서는 공은태의 달라진 마음가짐이 쏘아 올린 작은 변화가 홍성에 본격적인 변화를 불러온다"며 "달라진 영업 5팀의 호흡과 함께 등장할 뉴페이스, 그리고 또 다른 변화의 계기를 맞이할 정선혁 역시도 기대해 달라"고 전했다.
'로또 1등도 출근합니다' 3~4회는 17일 오후 6시 티빙에서 공개된다. tvN에서는 매주 월, 화요일 오후 9시 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 측은 16일 영업 5팀 공은태(이준혁 분), 양준호(서현우 분), 박기태(홍진기 분), 이지혜(하율리 분)의 달라진 관계를 담은 스틸을 공개했다.
지난 1~2회에서는 고단한 직장 생활을 버티던 영업 5팀 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨되면서 달라지는 과정이 그려졌다. 세금을 제외하고 13억원을 손에 넣었지만 회사를 그만두는 대신 다시 출근을 택했다.
돈이 생긴 뒤 공은태의 태도도 달라졌다. 그동안 참고 넘겼던 회사 생활에서 더 이상 참지 않기로 결심한 것. 특히 앙숙처럼 부딪쳤던 양준호에게 "우리 같이 일합시다. 회사 한번 뒤집어보려고요"라고 제안하면서 두 사람의 관계에도 변화가 예고됐다. 시청률도 상승했다. tvN에서 방송된 2회는 전국 가구 기준 평균 5.2%, 최고 6.2%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 수도권 가구 기준으로는 평균 4.8%, 최고 5.9%를 나타냈다. 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위다. 남녀 2049 시청률 역시 수도권과 전국 기준 전 채널 1위를 기록했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)
공개된 사진에서는 공은태와 양준호의 달라진 관계가 포착됐다. 앞서 팽팽하게 대립했던 두 사람은 한층 누그러진 분위기로 마주한다. 클라이언트를 상대하는 자리에서도 나란히 영업에 나서면서 본격적인 공조를 시작한다.
두 사람 사이에서 눈치를 보던 박기태와 이지혜 역시 프로젝트 성사를 위해 힘을 합친다. 제각각이었던 영업 5팀이 공은태의 변화를 계기로 한 팀이 되어가는 과정이 3~4회의 주요 내용이 될 전망이다.
영업 4팀 팀장 정선혁(오대환 분)과 박기태의 예상 밖 만남도 그려진다. 회사 밖에서 박기태와 마주한 정선혁은 의미심장한 표정을 짓고 있어 두 사람 사이에 어떤 이야기가 오갈지 궁금증을 남긴다.
제작진은 "17일 공개되는 3-4회에서는 공은태의 달라진 마음가짐이 쏘아 올린 작은 변화가 홍성에 본격적인 변화를 불러온다"며 "달라진 영업 5팀의 호흡과 함께 등장할 뉴페이스, 그리고 또 다른 변화의 계기를 맞이할 정선혁 역시도 기대해 달라"고 전했다.
'로또 1등도 출근합니다' 3~4회는 17일 오후 6시 티빙에서 공개된다. tvN에서는 매주 월, 화요일 오후 9시 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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