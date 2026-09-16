'로또 1등도 출근합니다' 이준혁과 서현우가 한 팀으로 뭉친다. / 사진 제공 = 티빙(TVING)

'로또 1등도 출근합니다' 이준혁과 서현우가 한 팀으로 뭉친다. / 사진 제공 = 티빙(TVING)

'로또 1등도 출근합니다' 이준혁과 서현우가 한 팀으로 뭉친다.티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다' 측은 16일 영업 5팀 공은태(이준혁 분), 양준호(서현우 분), 박기태(홍진기 분), 이지혜(하율리 분)의 달라진 관계를 담은 스틸을 공개했다.지난 1~2회에서는 고단한 직장 생활을 버티던 영업 5팀 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨되면서 달라지는 과정이 그려졌다. 세금을 제외하고 13억원을 손에 넣었지만 회사를 그만두는 대신 다시 출근을 택했다.돈이 생긴 뒤 공은태의 태도도 달라졌다. 그동안 참고 넘겼던 회사 생활에서 더 이상 참지 않기로 결심한 것. 특히 앙숙처럼 부딪쳤던 양준호에게 "우리 같이 일합시다. 회사 한번 뒤집어보려고요"라고 제안하면서 두 사람의 관계에도 변화가 예고됐다.시청률도 상승했다. tvN에서 방송된 2회는 전국 가구 기준 평균 5.2%, 최고 6.2%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 수도권 가구 기준으로는 평균 4.8%, 최고 5.9%를 나타냈다. 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위다. 남녀 2049 시청률 역시 수도권과 전국 기준 전 채널 1위를 기록했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)공개된 사진에서는 공은태와 양준호의 달라진 관계가 포착됐다. 앞서 팽팽하게 대립했던 두 사람은 한층 누그러진 분위기로 마주한다. 클라이언트를 상대하는 자리에서도 나란히 영업에 나서면서 본격적인 공조를 시작한다.두 사람 사이에서 눈치를 보던 박기태와 이지혜 역시 프로젝트 성사를 위해 힘을 합친다. 제각각이었던 영업 5팀이 공은태의 변화를 계기로 한 팀이 되어가는 과정이 3~4회의 주요 내용이 될 전망이다.영업 4팀 팀장 정선혁(오대환 분)과 박기태의 예상 밖 만남도 그려진다. 회사 밖에서 박기태와 마주한 정선혁은 의미심장한 표정을 짓고 있어 두 사람 사이에 어떤 이야기가 오갈지 궁금증을 남긴다.제작진은 "17일 공개되는 3-4회에서는 공은태의 달라진 마음가짐이 쏘아 올린 작은 변화가 홍성에 본격적인 변화를 불러온다"며 "달라진 영업 5팀의 호흡과 함께 등장할 뉴페이스, 그리고 또 다른 변화의 계기를 맞이할 정선혁 역시도 기대해 달라"고 전했다.'로또 1등도 출근합니다' 3~4회는 17일 오후 6시 티빙에서 공개된다. tvN에서는 매주 월, 화요일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr