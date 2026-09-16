가수 이승철이 과거 대마초 사건으로 인한 죄책감을 털어놨다. /사진=텐아시아DB

가수 이승철이 과거 대마초 사건으로 인한 죄책감을 털어놨다. /사진제공=KBS

가수 이승철이 과거 대마초 사건으로 인한 죄책감을 털어놨다.지난 15일 방송된 KBS2 다큐멘터리 '네버엔딩 이승철'에서는 데뷔 40주년을 맞은 이승철이 파란만장했던 음악 인생을 되짚었다. 이날 이승철은 1989년과 1990년 두 차례 대마초 사건으로 약 5년간 방송 정지를 당했던 과거를 언급하며 "지금도 타임머신을 타고 돌아가 다시 시작하고 싶다"고 털어놨다. 이어 "나 때문에 어머니가 43년간 이어온 교직 생활을 그만두셨다"며 "어머니 이야기는 하지 말자"고 눈시울을 붉혔다.이승철의 엄격했던 집안 배경도 공개됐다. 이승철은 "할아버지부터 부모님, 형, 누나, 형수님까지 전부 다 교육자"라며 "다 공부하는 분들이고, 나만 돌연변이가 한 명 나타난 것"이라고 밝혔다.특히 조부는 직접 학교를 설립한 인물이었고, 아버지는 이승철이 재학하던 학교의 교사로 재직했다. 이승철은 "할아버지가 만든 학교를 다녔는데, 악보나 드럼스틱 같은 것들이 걸리면 유기정학이나 근신 처분을 받을 정도로 엄격했다"며 "음악을 한다는 말을 입 밖에도 꺼내지 못했다"고 회상했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr