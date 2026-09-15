안은진이 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

나나가 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

나나가 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

손예진이 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

손예진이 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

안은진이 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

나나와 손예진은 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에, 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다.류예지 기자: 가수 겸 배우 나나가 남다른 비율을 앞세워 과감한 컬러의 슈트 패션에 도전했다. 다만 나나 특유의 세련되고 시크한 매력을 살리기에는 다소 아쉬운 스타일링이었다.나나는 지난 9일 열린 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에 참석했다. 이날 나나는 재킷부터 팬츠까지 붉은빛이 감도는 브라운 계열로 통일한 슈트 셋업을 선택했다. 레드와 브라운 사이의 짙고 탁한 색감이 이른바 '팥죽색'을 연상시켰다. 차분한 색감이 가을 분위기를 자아냈지만, 나나의 화려한 이목구비와 세련된 이미지까지 다소 칙칙하게 만드는 인상을 줬다.나나는 평소에도 자신의 큰 키와 긴 기럭지를 적극 활용해 실험적인 패션을 자주 선보여왔다. 정석적인 드레스나 슈트보다 독특한 소재와 실루엣, 강렬한 컬러를 선택하며 자신만의 스타일을 보여주는 편이다. 이번에도 도전적인 선택 자체는 나나다웠지만, 컬러와 실루엣이 동시에 강하게 들어가면서 장점인 비율과 얼굴보다 의상이 먼저 눈에 들어왔다.박주원 기자: 나나는 선선해진 가을 날씨와 어울리는 버건디 컬러의 재킷과 슬랙스를 선택했다. 재킷 안에는 얇은 시스루 소재의 이너를 매치해 수트의 무게감을 덜었다. 상하의 색을 통일한 셋업은 자칫 단조롭게 보일 수 있지만, 은은하게 반짝이는 이너가 포인트 역할을 했다.오버핏 재킷은 나나의 큰 키와 긴 팔다리 덕분에 부해 보이지 않고 자연스럽게 떨어졌다. 여기에 숏컷 헤어가 수트의 직선적인 라인과 맞물리며 특유의 중성적인 매력을 살렸다.정세윤 기자: 나나는 톤을 낮춘 붉은색 정장으로 강렬한 분위기를 연출했다. 허벅지까지 내려오는 긴 재킷과 여유 있게 떨어지는 바지를 맞춰 입어 중성적인 매력을 살렸고, 짧은 검은 머리도 정장과 잘 어우러졌다.재킷 안쪽과 소매 끝에는 반짝이는 장식을 더해 자칫 단조로울 수 있는 차림에 화려함을 더했다. 다만 상하의가 모두 넉넉한 데다 재킷의 길이까지 길어 나나의 늘씬한 체형이 충분히 살아나지 않은 점은 아쉽다.류예지 기자: 배우 손예진이 실패 확률을 확 낮춘 올블랙 패션으로 제작발표회에 등장했다. 평소 공식석상 패션을 두고 호불호가 크게 갈렸던 손예진인 만큼 이번에는 과감한 시도 대신 무난하고 안정적인 선택을 한 모습이다.손예진은 지난 9일 열린 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에 참석했다. 이날 손예진은 블랙 미니 원피스에 얇은 시스루 소재의 블랙 터틀넥을 레이어드해 머리부터 발끝까지 색감을 통일했다.올블랙은 공식석상에서 비교적 실패하기 어려운 선택으로 꼽힌다. 손예진 역시 이날 컬러에 힘을 주기보다 블랙 하나로 정리하면서 전체적인 스타일링을 안정적으로 가져갔다. 파격적인 '베스트룩'을 노렸다기보다는 워스트로 꼽힐 요소를 영리하게 덜어낸 스타일링에 가까웠다.박주원 기자: 나나와 같은 현장에 참석한 손예진은 치맛자락이 넓게 퍼지는 올블랙 플레어 원피스를 입었다. 팔과 목 부분에 시스루 소재를 활용해 블랙 컬러의 무거운 인상을 완화했다.다만 목을 감싸는 하이넥 디자인이 목선을 가리면서 상체가 다소 답답해 보였다. 크기가 작고 디자인도 단순한 액세서리는 올블랙 스타일에 뚜렷한 포인트를 더하지 못했다.결국 단조로운 스타일링을 살린 것은 손예진의 화려한 이목구비였다. 의상보다 얼굴이 먼저 눈에 들어오는 패션이다.정세윤 기자: 손예진은 검은색 미니 드레스로 단정하면서도 세련된 차림을 선보였다. 목을 높게 감싼 디자인과 허벅지를 드러낸 짧은 길이가 대비를 이뤘으며, 팔에는 피부가 은은하게 비치는 얇은 소재를 사용해 올블랙 특유의 무거움을 덜었다.허리선을 강조하지 않은 채 아래로 살짝 퍼지는 형태도 손예진의 차분한 분위기와 잘 맞았다. 장신구를 최소화하고 머리까지 깔끔하게 묶어 별다른 장식 없이도 패션의 완성도를 높였다.류예지 기자: 배우 안은진이 한층 마른 몸매를 드러내는 블랙 드레스로 공식석상에 섰다. 데뷔 초와 비교해 체중을 크게 감량하며 가녀린 체형으로 변신한 가운데, 깊게 파인 V넥 디자인이 오히려 마른 상체를 더욱 강조했다.안은진은 지난 7일 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애' 제작발표회에 참석했다. 깊은 V넥 드레스는 현재 안은진의 마른 체형과 완벽한 궁합을 이루지는 못했다. 가슴 중앙까지 깊숙하게 내려오는 네크라인은 상체의 볼륨을 강조하는 디자인인 만큼, 볼륨감이 적은 체형에서는 오히려 가슴과 흉곽의 납작한 실루엣을 더욱 도드라지게 만들 수 있다. 이날 안은진 역시 깊은 V라인으로 인해 가녀린 상체가 필요 이상으로 강조되는 인상을 남겼다.박주원 기자: 안은진도 올블랙 롱드레스를 선택했다. 가슴까지 깊게 파인 V넥 디자인은 목선을 드러내며 손예진의 하이넥 드레스보다 한층 가볍고 시원한 인상을 줬다.그러나 지나치게 긴 기장 탓에 무게중심이 아래로 쏠려 보였고, 길게 늘어진 치맛자락은 소복을 연상시키는 무거운 느낌을 남겼다. 드레스 중앙에 위치한 프릴 디테일은 드레스와 자연스럽게 어우러지지 않은 데다 다소 올드한 분위기까지 더했다. 안은진의 세련된 분위기와 배치되는 올드한 디자인이 아쉬움을 자아낸다.정세윤 기자: 깊게 파인 V자 목선의 검은색 긴 드레스로 여성스러운 분위기를 강조했다. 상체는 간결하게 정리하고 허리 아래부터 치맛자락을 풍성하게 퍼뜨려 목과 쇄골이 더욱 돋보였다. 허리에는 천을 여러 겹 모아 묶은 듯한 장식을 더해 단조로움을 피했다.다만 큼직한 허리 장식과 풍성한 치마가 겹치면서 전체적으로 다소 부해 보이는 인상을 줬다. 장식을 덜어냈다면 안은진의 체형과 드레스의 선이 한층 깔끔하게 보였을 듯하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr